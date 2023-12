Teruel está de suerte en 2023

Qué suerte ser de Teruel. El sorteo extraordinario de lotería de Navidad ha dejado esta semana imágenes que nos calan a todos en Aragón como esa lluvia fina que cala. La alegría de los agraciados es siempre más alegría cuando cae en zonas que no están acostumbradas a ser premiadas. No tanto por el azar, que eso no lo elige nadie cuando llega, como por todos esos deseos incumplidos que no dependen de la diosa fortuna. Y tampoco es que esos premios curen todas las heridas, las que provocan quienes sí deciden a sus agraciados. En este sentido, este 2023 no ha sido mal año para Teruel, ha estado en el centro de todas las miradas en Aragón, ha sido el campo de batalla electoral donde los partidos se han esforzado más de lo habitual en echar el resto y, además, acaba el año con el contrato adjudicado de la electrificación de la línea de tren que le conecta con Zaragoza y Valencia. Eso sí es una suerte que llevan décadas esperando, un servicio ferroviario digno para la capital de provincia peor tratada de España en este aspecto.

Tengo muchas dudas de si lo que pide la provincia de Teruel son, por ejemplo, más y más grandes premios de MotoGP en Motorland, que lleva más de 30 ampliaciones de capital para sobrevivir y un impacto que dicen, quienes le pagan ese canon millonario a Dorna para conseguirlo, que es también millonario en la zona. Un fin de semana de relumbrón al año, en un mercado con muchos circuitos pujando, y el resto de días peleando por cuadrar las cuentas para no caer pronto en otra ampliación de capital. Pero, como es bueno para los turolenses, pues se paga. Y si hay que tirar de los 60 millones del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), que se supone que el Estado y la DGA ponen para compensar su propio déficit de actuaciones en la provincia, pues se echa mano de ellos. Porque es bueno y punto. Teruel encara el final de un 2023 donde todo el protagonismo emana de las urnas. La máxima igualdad con la que llegaron a las elecciones los bloques de derechas e izquierdas hacía presagiar que la provincia turolense sería decisiva. Como así fue. Y después de pasar por las urnas, volvía a ser clave para lograr los acuerdos con los que conquistar el Pignatelli. Por ejemplo para atraer a una agrupación de electores como Teruel Existe, liderada por Tomás Guitarte, a la que se le presuponía una orientación de izquierdas antes de votar el 28M, luego fue capaz de pactar con el PP de Jorge Azcón y que parece sumido en una deriva difícil de definir desde entonces. El peaje sufrido el 23J en las generales les borró de un plumazo del Congreso de los Diputados, y esta misma semana han dado el sí a un presupuesto donde, entre otras cosas, se ha colado su abstención a la violencia intrafamiliar, que no es igual que la machista, o se ha perpetrado un hachazo del 80% a la cooperación al desarrollo. Eso no parece muy de izquierdas, la verdad. Y si su aventura ahora es por el centroderecha superpoblado en Aragón... Pero bueno, ya solo con que haya irrumpido en las Cortes de Aragón es como para celebrarlo, más voces en el hemiciclo made in Teruel, que no estaba huérfano de defensores pero nunca había tenido tantos. Así que quizá este año se convierta en el que se produjo un cambio en la provincia y pasar de ser protagonista por sus críticas o lamentos por el mal trato que tradicionalmente le ha dispensado la Administración a celebrar éxitos y celebraciones. La de la lotería están bien, pero necesita de las inversiones que de verdad impulsan al territorio. Por ejemplo el tren directo Teruel-Zaragoza-Madrid con la alta velocidad. Que nadie se ha olvidado, señores del Gobierno central y de Renfe... Cuando lleguen los Avril nuevos se hará, decían hace unos meses cuando tocaba ir a votar pronto. Pues bien, ya están en España. No se olvida. Y mientras llegan esos éxitos, con toda la provincia mirando a ese Corredor Cantábrico-Mediterráneo que les pondrá en el mapa de verdad, hay que pensar que el aeropuerto de Teruel ya lo está y por méritos propios (¿dónde están ahora los que criticaron ese proyecto?), o Galáctica, o Dinópolis... Porque Teruel nunca ha pedido sentirse afortunada, sino ser como las demás. Mucha suerte en el futuro. A por el 2024 y sin elecciones.