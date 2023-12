El historiador británico Tony Judt decía en su magnífico libro Algo va mal que «en los años que siguieron a 1945 el centro de gravedad de la discusión política no se hallaba entre la izquierda y la derecha, sino más bien dentro de la izquierda». Cuando se refiere a las posiciones de la izquierda sesentayotista dice también. «En aquellos años, ser de izquierdas, ser radical, significaba estar centrado en uno mismo y en sus preocupaciones y ser curiosamente estrecho de miras en sus intereses».

La salida de Podemos de Sumar me ha recordado estas citas como una reflexión previa a cualquier análisis de la ruptura. Está visto que para algunos sesenta años no son nada. Han pasado en vano, ensimismados en su mundo rompen con una coalición «a la francesa», sin explicaciones a los organismos de dirección correspondientes, sin consultar a las bases... Y eso sí, dándolo como primicia por Canal Red, la TV del jefe. No les pega hacerlo así. Con lo imaginativos que han sido en consignas, caracterizaciones y pancartas, romper merece una performance al estilo de un trío cantándole a Yolanda Díaz algo así como «Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí, y ahora ya mi mundo es otro...». Con el desgarro de voz y temple de María Jiménez, hubiese sido la repera.

Probablemente este partido fue diseñado para combatir el poder, no para ejercerlo. Porque nunca fue un partido al uso sino más bien un conjunto de organizaciones que han ido respondiendo a las diferentes sensibilidades del plurinacionalismo de nuestro país. Ahora bien, se les puede decir de todo, pero no se puede negar que están muriendo con las botas puestas.

Es difícil entender esta ruptura. Solo con hacer un mínimo análisis de los resultados de las municipales y autonómicas de mayo se ve el error. Allí donde prevalecieron las disputas y los personalismos, donde la izquierda alternativa no fue unida, hubo pérdidas de votos como en Huesca, Zaragoza, Sevilla, Madrid..., posibilitando en algunos casos los gobiernos de PP y Vox.

Yo comprendo que la adolescencia, entendida como el periodo donde los excesos, cambios de carácter y reacciones inesperadas, motivadas por el desarreglo hormonal o por el desarrollo de la personalidad todavía no definida y que acababa a los 20 o 22 años, se ha ido alargando en el caso de muchos políticos que la arrastran hasta el final de su carrera pública. Aunque muchos de ellos no han entendido que las diferencias entre el adolescente y el adulto no está en la ropa o en el estilismo, sino en que mientras el adolescente solo quiere dar la nota, el adulto busca la convivencia y el acuerdo, por mínimo que sea, en un mundo tan contradictorio, complicado y peligroso que nos toca vivir.

No es inusual que haciendo una acción bienintencionada no se percate uno de las sombrías vertientes de la misma, o que no tengas criterio suficiente para discernir los males que acarrea. Eso nos ha pasado a todos, en la vida, en la profesión y en la actividad política.

Como también resulta difícil ponerte en la piel de una organización política que ha sufrido ocho años de acusaciones sin pruebas, sin facturas falsas ni financiación ilegal, ni sobresueldos. Y mucho más, en medio del acoso personal y familiar a sus dirigentes. No es fácil aguantar todo esto y ver que cuando las «cloacas del Estado» ya no te consideran un peligro para el establishment se desestiman las acusaciones, juicios y encausamientos.

Pero reconociendo que la travesía ha sido embarrada y probablemente los apoyos menores de los esperados, la ruptura de Podemos es un salto al vacío que puede tener efectos negativos en la correlación de fuerzas de la izquierda y la derecha en nuestro país. Porque tras la euforia y la autoestima que produce la ruptura, luego vienen las consecuencias más prácticas, la interpretación del transfuguismo con arreglo al pacto contra el mismo, los recursos económicos que se arrastran, las diferencias que terminan en litigios, y sobre todo la necesaria diferenciación política con los antiguos socios o compañeros.

Todo se va a ir vertiendo a unos ciudadanos que entre el desconcierto y la desconfianza pueden tomar el camino de la inhibición de la política. El problema no es romper con un proyecto político, es romper con la ilusión. Y eso no se recupera por muchos discursos y consignas que se lancen.