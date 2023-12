Las noticias olvidadas

El trabajo de los periodistas es en ocasiones alabado, pocas, y muy a menudo criticado, la mayor parte de las veces con razón. Sin intención de darnos más importancia de la que merecemos, conviene, no obstante, recordar que no suele ser tan fácil como parece desbrozar el terreno informativo de tantos aspectos confusos como lo envuelven y, menos aún, escapar del ruido y de las polémicas, tantas veces ficticias o impostadas, y del ambiente que pretenden generar los poderes políticos, económicos, culturales o deportivos, decididos a fijar sus interesadas agendas a los medios. Créannos, siempre tratamos de extraer de ese barullo los datos que nos permiten acercar nuestras informaciones a la realidad de lo que ocurre, aunque no siempre tengamos éxito en nuestro propósito.

A veces el ejercicio del periodismo es injusto y por falta de espacio o de inmediatez o simplemente porque no supimos escapar a tiempo de las controversias que dominaban la atmósfera comunicativa, algunas noticias se dispersan y se llegan a perder en la vorágine informativa. Por poner un simple ejemplo, ha sido muy difícil alejarse de la polarización que envenena la vida política española y que enfrenta a dos bloques. En un año con dos elecciones, las municipales del 28 de mayo y las generales del 23 de julio, y con polémicas como las de la migración, la ley del sí es sí o la amnistía, han quedado en la recámara informaciones, por ejemplo, sobre el yihadismo, una amenaza que sigue latente. Las guerras de Ucrania y Gaza y sus repercusiones en el resto del mundo han ocupado la actualidad informativa dejando sin espacio a otras noticias sobre África, el continente siempre olvidado. Al igual que han quedado arrinconadas noticias positivas y de superación como la del triatleta aragonés Fernando Zorrilla, que once meses después de sufrir un atropello que estuvo a punto de costarle la vida se volvió a proclamar campeonato de España de Duatlón y ha cerrado un brillante 2023 con más victorias. O el ciudadano de Huesca que la semana pasada se encontró tirado en la acera un sobre con 2.450 euros y lo llevó a la Policía para que se lo devolvieran a su dueño. Si seguimos el aforismo anglosajón que dice que las buenas noticias no son noticia (good news, no news), habríamos acertado, pero lo excepcionalmente positivo merece ser narrado, porque son noticias, sí, que alientan el esfuerzo y la superación. El año que viene se inicia para Aragón con grandes retos que ocuparán portadas y titulares: la gigafactoría de Stellantis, el comienzo de las obras de la nueva Romareda..., pero nuestra obligación será también contar esas noticias olvidadas.