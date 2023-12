La piedra angular

El mensaje navideño de Felipe VI a los españoles se puede resumir en una simple frase o idea: pétrea defensa de la Constitución. Al margen de la misma, dijo el monarca en Nochebuena, de sus mandamientos y mandatos, no hay convivencia, paz ni democracia posibles.

Vulnerarla, obrar al margen de nuestra Carta Magna, implica un ataque contra la libertad. Cuando los terroristas vascos o los secesionistas catalanes alentaron, bien por las armas, bien por procedimientos delictivos, una rebelión contra la nación, no lo hicieron estrictamente contra el rey, contra un presidente o un partido concretos, sino contra el orden constitucional. La mayoría de españoles, ese noventa y cinco por ciento, jamás abducido por la retórica de la violencia ni por la razón criminal sintió en ambos casos —la amenaza de ETA, la proclamación de Puigdemont— que algo incluso más allá de la unidad de España estaba siendo atacada; se agredía a la misma esencia democrática y a su primera gran virtud, una libertad en peligro frente a las fuerzas del terror y del odio.

El discurso del rey habrá gustado, y mucho, a todos aquellos que creen en la Constitución y que, activa o tácitamente, defienden la democracia española como la mejor herramienta de convivencia y progreso de la que nunca haya dispuesto ni disfrutado este país. El apabullante apoyo popular a estas ideas básicas de unidad territorial y respeto constitucional no parece cuestionable. Habrá, por supuesto, voces procedentes de Bildu, de Junts y de otros partidos que ciertamente aborrecen a una España de cuyos recursos viven sus industrias ideológicas, sus fábricas de colocación y talleres de malversación, sus escuelas de adoctrinamiento, pero tampoco hay que olvidar que no solamente no han conseguido la independencia de un solo centímetro del territorio español sino que, cada día que pasa, cada año que se vota, cada Nochebuena que el rey da su mensaje constitucional pierden terreno, apoyo, y, sobre todo, van menguando en credibilidad respecto incluso a los fanáticos de sus respectivas sectas.

Salvaguarda de nuestra democracia, piedra angular sobre la que se levanta el sólido edificio de una España libre y moderna: la Constitución.