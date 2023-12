Día 24 de diciembre, Nochebuena. Este es un día que nos activa a festejarlo a casi todos y lo centramos en dos actos, el primero, y principal, la cena familiar, exagerada y variada, que no falte el marisco dependiendo de la mesa, langostinos en la mayoría y cigalas y percebes en las menos y, por supuesto, turrón en todas; el segundo acto, que es como un aperitivo del primero, es el discurso del rey. A lo largo de los años los mensajes han sido variopintos, aunque siempre un tanto abstractos y los españoles han disminuido su interés por escuchar el mensaje navideño, en 1992 lo hacían el 93,1% de la cuota de pantalla y este año 2023 han sido el 64,1%, casi treinta puntos por debajo y debemos entender que esto sucede por algo.

El rey es el jefe del Estado, así lo dice la Constitución, y sería importante que aquellos mensajes que envíe a los españoles tuviesen un contenido referido al momento que está sucediendo, pero es que sus funciones son de representación del Estado español, en particular, y, por tanto, es a los poderes reales, en especial al Ejecutivo, a quien corresponde entrar en directo en los intereses de los ciudadanos.

Pero analicemos el discurso de este año 2023. ¿Qué nos ha dicho, según mi criterio, Felipe VI en su mensaje navideño?

De todo lo expuesto, lo que quedó más claro fue el inicio: felicitar las fiestas en su nombre y en el de su familia. A partir de aquí suceden toda una serie de circunstancias curiosas, por llamarlas de alguna manera.

Debo manifestar que continúa esperanzador con las inquietudes de los españoles, pues enumera lo que de verdad les preocupa, así lo dicen todas las encuestas; las dificultades económicas y sociales con relación al empleo, la sanidad, la educación, los precios, la violencia contra la mujer y la vivienda para los jóvenes. Y la atención crece.

Pero nos dice que esta noche desea centrarse en la vida colectiva, en la Constitución, y para darle valor a esto nos recuerda que la princesa de Asturias la juró el pasado 31 de octubre y, por un momento, pienso que yo no la he jurado, pero he hecho dos cosas, acatarla y defenderla, así que, salvo el espectáculo de dicho juramento, debemos estar a la par. Y por si no ha quedado claro tiene el valor de decirnos «Cuando yo abdique o muera, aquí mi hija será vuestra reina, lo dice la Constitución».

A continuación manifiesta que con la unión, el esfuerzo colectivo y las actitudes solidarias se construyen las grandes obras, las que permanecen en el tiempo, es así como un país prospera. Vaya obviedad, ¿a qué grandes obras se refiere? Quizás esté proponiéndonos clases sobre esfuerzo y solidaridad. Creo que no pretende nada.

Y ha cogido gusto a las obviedades y, después de 45 años de Constitución, nos anuncia que todos tenemos derecho a pensar, a expresarnos y a defender nuestras ideas con libertad y respeto a los demás. Quizás haya querido decir que las generaciones venideras deberán formarse en se ciudadanos libres, pues que lo diga.

Con la siguiente declaración estoy muy cercano de sacar bandera blanca y rendirme. Dice que la unión de todos descansa en la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político y añade que esto es la Constitución con una democracia plena, abierta e integradora. Este último calificativo, quizás lo haya querido expresar como un reto, porque lo que se dice integrar, pues no somos mucho de eso. Pero no debe de ser así, pues continúa con la afirmación de que se ha conseguido superar la división y evitar el germen de la discordia. ¡Impresionante! Igual es que no vive aquí.

También nos aclara que la Constitución debemos respetarla y conservar su identidad. ¿Quiere decir que debe permanecer tal cual para siempre? Es decir, que la sociedad evolucione y la Constitución continúe hablando del siglo XX. A continuación nos manifiesta, de nuevo, que se debe conservar íntegra y que los ciudadanos somos la soberanía nacional. Y me pregunto, ¿para qué nos sirve si no podemos cambiar nada?

Hay un mensaje que sí está bien que se diga, una y otra vez. Los españoles aprobamos el derecho a sentirnos y a ser respetados en nuestra personalidad y cultura, las lenguas, tradiciones e instituciones.

También habla de la responsabilidad de las instituciones y que se debe respetarlas en ese ejercicio y, de esa forma, velar por el buen nombre, la desigualdad y el respeto a nuestro país. Esto está bien, pero debería decir, de acuerdo con su criterio, qué instituciones no lo cumplen. Los ciudadanos debemos conocerlo.

Para terminar debo confesarles que después de haber visto, oído y leído un par de veces el mensaje navideño que debería estar lleno de paz y felicidad, es lo que se desea en estas fiestas, aparte de múltiples obviedades, no he entendido casi nada. Es más, después de oír a los portavoces políticos, que cada uno ha percibido cosas diferentes, me pregunto si los que somos ciudadanos de a pie habremos entendido algo. Estoy seguro de que no. Así que, Majestad, apiádese de quienes lo escuchamos y el año que viene cuéntenos algo entendible y cercano a nosotros.