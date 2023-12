Un manojo de cartas

As de bastos: deshago concienzudamente el cubo de Rubik y mi hijo lo recompone en menos de un minuto. Desde luego, el burro de mi hijo es un as despegando y pegando los adhesivos de colores.

Dos de oros: mi adorada y dorada amante en vez de tetas tiene dos grandes monedas de oro. A pesar de este hecho inaudito la quiero igual que a cualquier mortal, pues es todo un tesoro.

As de copas: al apurar la copa de vino advertí que en su fondo había un hombre diminuto ahogándose, debatiéndose entre la vida y la muerte. Aturdido, agucé la vista para apreciar su rostro. Afortunadamente, comprobé que no era el mío.

Rey de oros: el rey Midas se desprendió de todas sus ropas y la doncella contempló maravillada su áureo cuerpo desnudo. El rey abrazó con pasión a su amada y al contacto ella también se tornó en oro. Hicieron el amor, y fue como el eclipse de dos soles.

Caballo de oros: año tras año mi hijo me pedía con insistencia que le comprase un caballo. Cuando por fin se lo compré –en un momento de insensata debilidad, sin duda alguna–, mi hijo se montó en él y se fue de casa para no volver nunca más. Esto me enseñó que a los hijos no hay que concederles todos sus caprichos.

Carta al Rey Melchor: este año he sido muy muy bueno, palabrita del niño Jesús. Así que creo humildemente que me merezco algún regalo hermoso. Pero no hace falta que venga envuelto en lazos rojos. Lo cierto es que no quiero nada material, casi prefiero tener salud. Como se suele decir: virgencita, virgencita, que me quede como estoy.

Carta al Rey Gaspar: como cada Navidad, quiero ver de nuevo Qué bello es vivir, Solo en casa y Jungla de cristal. No pido más.

Carta al Rey Baltasar: como siempre viajas con camello te voy a pedir la mejor droga, las más pura: Amor para todas las personas de buen corazón. Y si te parece una cursilada, pues trae cualquier droga.