El año que cumplía 15 años un amigo pinchó en un bar el tema Para ti, que incluía versos como «Para ti que solo tienes 15 años cumplidos (…) Para ti tiene razón todo un estilo, todo el carenaje que enmudeció virtuosos, toda la energía de ese motor que estalló (…) Para ti nos buscamos el paraíso (…) Para ti en cuyo placer aún hay ambigüedades (…) Para ti que vas a caballo del fin del mundo…» Aquel amigo no me explicó, solo teníamos quince años, que la pena duele y que la vida desnuda y mata y ese Para ti de hoy es para un hombre sabio que también tuvo quince años y que ayer me escribía estas palabras: «He viajado ya lejos y estoy cerca de donde acaban lo vientos y empieza el silencio. Nuestra predicción era correcta; mi compromiso era suicida. Así ha sido. La metáfora ha resultado ser más dura que la propia realidad de la palabra», luego me regalaba un artículo, firmado por él, y que para mí titulaba como Unas palabras sobre la vida y que termina: «Y esto es todo lo que he aprendido en mi particular viaje de conocimiento al centro de la salud y de la vida. Abrazar la noria de la supervivencia no es una tarea sencilla, pero es lo mejor que podemos afrontar cada día. El resto, es silencio o entropía».

Estoy mirando el mar mientras escribo estas palabras que él leerá en un lugar donde se imponen y veneran todos los silencios después de que el ruido lo inundará todo vestido de celos profesionales, maldad y una dosis infernal de crueldad. Aquí, hoy, ignoro si la vida permitirá que nuestros caminos vuelvan a cruzarse, porque la vida es muy suya y no hay regalo inocente, ni sentencia sin el veneno de una adhesión y por eso a este hombre sabio le robaron la vida de una forma indecente e injusta y al robársela a él nos la robaron a todos, porque, como él mismo afirmaba, «mi vida solo tiene el sentido de ayudar, mediante la ciencia y la investigación, a todas esas vidas que están lesionadas y cuya piel llora», y añadía: «Ya sé que te resulta incomprensible que entregue de esa forma mi vida perdiendo así mi propia vida». Claro que lo entendía y por eso cuando rompieron su armonía molecular con mentiras, trucos y engaños supe que solo sería cuestión de tiempo y de ahí que nuestra predicción fuera la correcta en su particular abecedario de cuatro letras. Ignoro si su alejamiento es físico o solo mental, lo que sí sé es que nunca se despegará de esa arma luminosa que tiene que ver con el talento, el estudio, la observación y tanto se acerca a los enigmas de la vida, cuyo encuentro con el ser humano no es casual, sino que se trata de un pacto largamente acordado.