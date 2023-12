El viejo mundo

Este año que ahora termina ha acabado asimismo con una serie de clichés, tendencias o hábitos, sustituyéndolos por otros más necesarios o acordes con las circunstancias. Si multitud de cambios se han producido en nuestras vidas domésticas, con mayor motivo en el ámbito internacional de la geopolítica, ciencia en ebullición de la que dependen muchas otras. (Y, sobre todo, dependemos nosotros).

En su ensayo El porvenir del viejo mundo (Ariel), Óscar Vara nos propone un análisis de la posición europea y española en esta fase de incertidumbre mundial. Dicho estudio parte, como es lógico, de la conmoción significada por la invasión rusa de Ucrania y de las consecuencias y ramificaciones de este conflicto de impredecible final. Para hacerle frente, la Unión Europea se ha visto obligada a dejar atrás lo que venía llamándose «el efecto Bruselas», un determinado, y hasta ahora eficaz, tipo de «diplomacia suave», para transformarse en una plataforma bélica que envía armamento al frente, refuerza sus fronteras, admite nuevos socios (Suecia, la propia Ucrania…) o anima a rearmase a los ejércitos nacionales (Alemania, Noruega…).

En opinión de Vara, la reacción de Europa –en especial, de sus grandes potencias–, implica que la concepción global de la geopolítica no puede extenderse de manera universal, al existir en el planeta un conflicto latente entre democracias y autocracias y resultar evidente que el mundo occidental ya no es el único destino político posible. Siendo cierto que la agresión rusa ha provocado el acercamiento entre la Unión Europea, las potencias de la esfera anglosajona (Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda) y los países asiáticos democráticos (Japón y Corea del Sur), no sería menos certero consignar el aumento de lo que el autor llama «autocracias cerradas y autocracias electorales».

Según Vara, «el efecto Bruselas y la era de la complacencia han muerto». Las buenas palabras ya no servirían de nada, siendo otros y muy distintos los lenguajes que han comenzado a utilizarse para asegurar, ya no simplemente la autonomía, sino la «soberanía estratégica».

Geopolíticamente hablando, 2024 va a ser un año sin duda apasionante, pero con demasiados interrogantes y peligros como para anticipar resultados o éxitos. De ahí la utilidad de reflexiones como las contenidas en El porvenir del viejo mundo.