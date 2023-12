Enredados en la polarización

Algunos, intencionadamente, han querido hacer de la polarización la palabra del año 2023. El sustantivo tiene la virtud de convertir en fatalidad lo que es el resultado de las opciones que han tomado determinados actores políticos y económicos: describir muchas de las tendencias del año que termina. Sirve para hacer balance de la vida política española, para mostrar también lo sucedido en otros muchos países y para analizar las tensiones que el mundo ha vivido en 2023.

En España se ha teñido de polarización ideológica lo que ha sido la incapacidad de los partidos centrales del sistema para entenderse. El adelanto de las elecciones generales tras la victoria del PP en las municipales y autonómicas nos situó en una endiablada política de bloques que ha acabado con Vox gobernando de la mano del PP y el PSOE consiguiendo la investidura de Pedro Sánchez en coalición con Sumar y con los votos de Junts y Esquerra, a cambio de la amnistía. Esta dinámica centrífuga acaba impregnando la vida institucional pero, afortunadamente, no se corresponde con el clima social, en el que predomina una madura convivencia. Con todo, el año ha terminado con un acuerdo, frágil pero positivo, entre el PSOE y el PP para reformar algún aspecto puntual de la Constitución y renovar el Consejo General del Poder Judicial, bajo la inédita supervisión de la Unión Europea.

2023 ha sido año de elecciones en numerosos países. Cabe destacar, sin embargo, que la mayoría de estas elecciones también han estado recubiertas por esta capa de polarización política, social, étnica o religiosa. La mitad de la población mundial acudirá a las urnas en 2024, lo que debería permitir evaluar mejor la calidad de la democracia en el mundo y hasta qué punto el auge del populismo que ha llevado a la presidencia de Argentina al ultraliberal Javier Milei sigue teniendo réplicas en otros países. Arrastradas por este clima, las relaciones internacionales durante 2023 han vuelto a la dinámica de bloques. La invasión rusa de Ucrania, que cumple 22 meses al terminar el año, ha provocado la mayor tensión entre Estados Unidos y Rusia desde el final de la guerra fría. A la guerra desencadenada por Vladímir Putin se ha sumado la masacre perpetrada por Hamás, que ha recibido una respuesta fuera de las normas internacionales por parte de Israel.

No todo han sido malas noticias. Las economías han resistido. La COP28 ha acordado una transición para abandonar los combustibles fósiles. Y no toda la realidad que nos toca explicar queda empañada por dicotomías artificiosas. La victoria de la selección femenina de fútbol en los Mundiales, seguida del rechazo que suscitaron el beso no consentido y las zafias maniobras del ya expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, fue, por ejemplo, un extraordinario episodio global de dignidad de las mujeres.