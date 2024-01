La alcaldesa no gobierna

Acaba un ejercicio en el ayuntamiento marcado por la crispación política y los temas que poco o nada tienen que ver con la ciudad. El Gobierno de Sánchez, la amnistía, Bildu… han salpicado los últimos plenos del consistorio para el asombro de ésta que les escribe e imagino que de muchos vecinos y vecinas de nuestra querida Zaragoza.

Esta falta de cuidado por los temas importantes para la ciudad nos llevaba a comenzar un nuevo mandato de PP y Vox con uno de los errores de gestión más sonados de la historia de este ayuntamiento: la no solicitud de los 7,5 millones de la subvención para la bonificación del transporte, cantidad que aún no sabemos si vamos a recuperar. No solamente no lo solicitaron en plazo, sino que tardaron más de 100 días en darse cuenta de tremenda negligencia.

Este es el máximo ejemplo de la mala gestión con los asuntos de la ciudad. El máximo, pero no el único, porque la señora Chueca ha pretendido tapar a golpe de foto su falta de empuje de las políticas públicas destinadas a la mejora de la vida de la ciudadanía.

Zaragoza necesita un transporte público que permita moverse al trabajo, al colegio, a los centros de salud sin eternas esperas, con buenas interconexiones. Es necesario reordenar las líneas del bus, construir nuevos carriles bici, desarrollar la Zona de Bajas Emisiones y atender la urgente necesidad de frenar la siniestralidad vial en nuestra ciudad.

Su desatención por los servicios públicos ha sido máxima: servicios sin contrato y prórrogas sin criterio, como la del bus o la grúa. Un control financiero tan deficiente que hasta una infraestructura tan importante como el cementerio de Torrero funciona con la concesión caducada desde 2021.

Chueca y los suyos se alzaron al Gobierno vendiéndonos que iban a bajar los impuestos y nos han traído por Navidad el mayor tarifazo de la historia municipal: una subida del 8,5% en el agua y del 29% en la recogida de basuras.

Los equipamientos municipales, un pilar vertebrador de la vida en los barrios, abandonados. Nos hemos encontrado con una tremenda falta de ejecución para nuevas instalaciones y equipamientos sin personal suficiente para garantizar la práctica del deporte, el acceso al ocio, a la cultura, los cuidados de las personas mayores y la infancia... Esto es aún más sangrante si tenemos en cuenta que en cuatro años se han quedado más de 26 millones sin ejecutar en Personal.

Han abandonado las políticas que garantizan el acceso a la vivienda a toda la ciudadanía, en especial a las personas más vulnerables y la gente joven, a quien va destinada la vivienda social. La lista de acceso de Zaragoza Vivienda ya suma 9.800 personas.

Las políticas de equidad, que suponen generar igualdad de oportunidades y erradicar la pobreza infantil, han sido frenadas de golpe: han eliminado las ayudas para la práctica deportiva a familias vulnerables, no han aumentado ni un sólo euro las ayudas a la Infancia y han dejado sin ejecutar más de 4 millones de las ayudas de urgencia.

Nuestra ciudad merece un gobierno que cuide de su gente y de los servicios públicos que garantizan el bienestar de todas las personas, con independencia de la familia de la que procedas o el barrio en el que vivas. Un gobierno que anteponga la salud y el buen vivir de los zaragozanos y zaragozanas a los negocios privados y al chantaje del negacionismo climático y los dictados machistas de Vox, con quien Natalia Chueca acaba de hacerse una nueva foto.