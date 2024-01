Cumplir la Constitución

La Constitución de 1978 es el sintagma (en griego significa constitución) que organiza políticamente el Reino de España. Fue un pacto entre las fuerzas progresistas y las conservadoras de la Transición. De las primeras tiene un fuerte componente social, de las segundas el amarre de una monarquía constitucional parlamentaria y la unidad indivisible de la nación. El Estado de las Autonomías, que desarrolla el título VIII, es un pacto entre los dos polos, entre el federalismo demandado por nacionalistas e izquierda y el centralismo al que venía abonada la derecha en el régimen liberal. La dimensión social de la Constitución no se ha podido consumar porque los ejecutivos han priorizado las urgencias de la economía, el terrorismo acechante o las turbulencias de la política territorial. Aunque también porque el liberalismo económico imperante no garantiza ni garantizará vivienda y trabajo digno para todos los ciudadanos. Incluso los derechos universales alcanzados en educación y sanidad están en peligro en estos momentos por la voracidad del mercado libre. Cuando las derechas apelan sin respiro a la Constitución, omiten esta dimensión social que, sin embargo, recordaba Pablo Iglesias y ahora Yolanda Díaz. La izquierda alternativa sabe que, ya que tiene que asumir de momento un modelo de Estado con el que no se identifica, al menos demanda que se cumpla esa importante parte social de la Carta Magna bastante obviada, incluso por la acción de los gobiernos socialdemócratas. Así pues, a la espera de un necesario aggiornamento que vaya más allá de una adaptación políticamente correcta del lenguaje, es importante apelar a nuestra Constitución para defender un Estado social acosado por el insaciable Leviatán capitalista tan querido por el establishment, tolerado por el PSOE y jaleado por la derecha política.