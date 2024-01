Veinte mil muertes y sumando

Al poco del atentado criminal y repugnante de Hamás, con la respuesta israelí ya comenzada y vista la naturaleza de lo que se avecinaba, según proclamas de los propios mandos gubernamentales, uno se preguntaba cuánto –cuántos muertos, y de ellos cuántos inocentes, civiles, que decimos– sería bastante para detener lo que traía todos los avisos de ser justamente esto que ha terminado siendo: una venganza sin fin, y cada vez más patente, un genocidio en toda la extensión de la palabra –y no vengan con la vaina del antisemitismo. Hay mucha gente, incluso dentro del propio Israel, que ya no soporta la matanza indiscriminada de población civil, niños a cientos, a miles, pero también periodistas, médicos, enfermeros, gentes de la cultura… y toda esa gente no es antisemita, esa acusación embustera sólo es un intento cada vez más patético y más cínico de justificar lo injustificable. En Gaza, según podemos imaginar, había un pequeño estado. Y está siendo masacrado, y se retransmite al mundo, menos a Israel; al parecer la censura israelí impide que esas imágenes se vean en Israel, que también en esto parece cada vez menos la democracia que pretende ser —no olvidemos las cárceles ocupadas por niños y adolescentes sin acusación ni causa pendiente.

Algún mando principal ya avisó al principio de esta hecatombe, que prácticamente se había dado luz verde a los soldados para proceder casi a discreción, y es lo que parece que están haciendo algunos, bastantes, se diría. La última postal clama elocuente. Unos soldados supermotivados ametrallan y persiguen hasta rematar a tres compatriotas. Se habían despojado de la ropa para evidenciar que no portaban ni armas ni bombas, y además llevaban bien visible la bandera blanca de la rendición. Nada que hacer; fueron asesinados, pensaban sus matadores que eran palestinos. De nada sirvió que lo negaran a gritos. Que se abriría una investigación; seguramente permanece abierta a estas alturas; no sabemos qué hay que investigar. Como si a estas alturas la propaganda tuviera alguna credibilidad. En Israel, sólo se ve lo que quieren que se vea. Pero lo dicho. Una democracia, o sea. El ejercito regular, formado por miles de movilizados a los que prácticamente se les garantizó impunidad absoluta. Eso fue suficiente. La rabia, el afán de venganza en unos casos, en casi todos realmente, hizo, sigue haciendo lo suyo. Conque luego en Cisjordania se aprovecha la ocasión de Gaza en llamas para la invasión colonizadora. Se aprovecha la coyuntura para echar a gentes de sus casas con total impunidad, infligiendo toda la humillación posible, nacida del afán de venganza, sí, pero también de la pura piratería. La culpa la tienen ellos, que empezaron esto —ellos, no el terrorismo de Hamás, sino ellos, los palestinos, todos, y empezaron esto, como si esto hubiera empezado el día del atentado infame, y como si cada uno, cada familia, tuviera que cargar con el delito de todo un pueblo. Y el mensaje del gobierno de Netanyahu, ese político incompetente que estaba a punto de ser juzgado por corrupción, presidente de un gobierno asimilable con el fascismo racista y genocida que sufrió su propia gente, y al que no le interesa que termine esta masacre para no tener que dar cuenta de su incompetencia, su menaje, decimos, es que esto es sólo el primer acto. Siete frentes tiene abiertos su ejército, dice. Quiere que los palestinos emigren voluntariamente, y que el resto del mundo se lo crea, que nos creamos que emigran porque quieren. Entretanto sigue masacrando Gaza con toda la chatarra de última generación proporcionada por el jefe de los USA, que mientras tanto dicen en apartes que están preocupados por la duración de los bombardeos, esos mismos que propician con las bombas y misiles que ellos mismos proporcionan a demanda. Porque nadie detiene a Israel, que tuvo el apoyo de todo el mundo tras el atentado injustificable, salvaje y repugnante que sufrió, pero que lo va perdiendo por esta venganza que dura más de dos meses, con más de veinte mil víctimas del horror permanente que se abate sin piedad ni misericordia sobre la población. El horror que no cesa y al que nadie parece que pueda poner coto, administrado con saña por el gobierno de un país que se salta sin cesar todas las leyes internacionales y que pretende además dictar principios morales cuando se le señala la inaceptable deriva de su respuesta; una venganza sin freno en la que pagan inocentes que, si sobreviven, nunca podrán olvidar esta masacre. Ni siquiera desde el punto de vista más recalcitrante parece defendible esta matanza. Que un país pueda desatar impunemente este tipo de acciones sin atenerse a nada más que a su voluntad, fuera de todas las leyes, no permite hacerse demasiadas ilusiones sobre un posible final próximo. El número de muertos aumenta por decenas día a día. No sabemos qué cifra será suficiente para detener la matanza. No sabemos cuándo se colmará la venganza. Y hay una proclama muda en la mirada muerta de cada niño asesinado. La misma que en aquella joven muchacha exhibida y humillada por los asesinos fanáticos, los que deciden estrategias contando con el sacrificio de su gente como material de propaganda para la causa.