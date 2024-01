Aprovechando que este año todavía os permiten entrar en esta Europa, y por extensión en España, no quería perder la oportunidad de haceros llegar una vez más mi carta, trasladándoos de este modo esos pequeños y mundanos deseos que, seguro-seguro, haréis que se hagan realidad. Y eso debido a que, como sabéis, he sido muy pero que muy bueno. Veréis que la carta es extensa, pero no os alarméis. Como podréis apreciar, no solo pido para mí, sino por muchos otros, dando de este modo voz a muchísimas otras personas que seguro suscriben la misma.

Comienzo; me pido para este año 2024 el rearme de las formaciones políticas de sensibilidad más aragonesista. Necesitamos de ellas, de su existencia, de su papel determinante, de su presencia en las instituciones, en las diferentes administraciones, en todos los niveles. Pero sobre todo las necesitamos fuertes, con vocación real de gobierno, capaces de volver a ilusionar a un pueblo (el aragonés) y de aglutinarlo en torno a un ideal común: sin duda, la mejora de la calidad de vida de sus habitantes así como de sus futuros descendientes, y de todos aquellos que elijan nuestra tierra como destino para su proyecto vital; también el progreso en sus múltiples expresiones (económico, demográfico, social y cultural, etc.) de las gentes que habitan su territorio y que el mismo ose llegar (y le dejen llegar) a las diferentes cabeceras de comarca sobre las que apalancar una verdadera vertebración de nuestro territorio. Esas formaciones que sean capaces de transmitir de manera pedagógica un sentimiento que impregne las diferentes capas de nuestra sociedad por el conocimiento, el respeto y la admiración por unas raíces esplendorosas pero a la vez y sobre todo por un gran presente que les pueda deparar un magnífico futuro. Alejadas de estereotipos, de prejuicios, de tics, de dogmatismos, que no de ideales ni de vectores y principios rectores, que ayuden a soñar el mejor presente y futuro posible pero siempre con los pies en el suelo. Que sus actos y decisiones imposibiliten su percepción como muletas de nadie, que les permitan brillar con luz propia y no como sombras o meros destellos de formaciones de ámbito nacional de escaso recorrido pero con gran potencial destructivo en sociedades como la nuestra al haber nacido con el único objetivo de fomentar el privilegio en los ya privilegiados mediante una homogeneización por abajo del resto que resulta insoportable para sociedades como la nuestra. Que sean capaces de abandonar esa tendencia autodestructiva evidente (en algún caso más palmario que en otro) que nos puedan hacer temer bien su desintegración absoluta, bien su condena a la irrelevancia. Y también me pido que esas formaciones políticas de carácter nacional no usen a sus marcas en Aragón como meras sucursales de sus casas centrales, dirigidas desde y donde siempre (y no me refiero tan solo a Madrid) como meros peones que sacrificar por objetivos que no comprendemos y que nos resultan alejados, extraños y hasta en muchos casos poco menos que indiferentes. Parques eólicos y fotovoltaicos por doquier controlados desde territorios vecinos que generan una energía verde de la que harán gala factorías ubicadas más allá de nuestras lindes dando trabajo a nuestros hijos y nietos, sin generar valor añadido alguno a nuestra comunidad. Acompañadas también ahora de tuberías que nos pueden hacer estremecer y que romperían consensos históricos en nuestro territorio como consecuencia del enésimo que no último cambio de opinión, ante lo que ahora se denomina el hecho de hacer de la necesidad virtud. Y que todas ellas hagan ya ese frente común de una vez por todas por la ansiada salida ferroviaria de nuestro territorio con nuestros (estos sí) convecinos franceses. Real, utilizable, económica y socialmente rentable. Pero también inmediata, con consignación presupuestaría, mediante apuesta e influencia comunitaria y con acuerdos políticos que nos obliguen a despreciar a aquellos capaces de votar en contra de nuestro progreso en el mismísimo Congreso de los Diputados como recientemente ocurrió. ¡Os espero impaciente y os recuerdo que he sido bueno!