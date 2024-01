Ahora que ya han pasado los Reyes Magos y que los buenos deseos para el nuevo año y el espíritu navideño han quedado atrás, toca volver a la cruda realidad del día a día. La inflación, la desaceleración económica, las tensiones políticas... Y los virus respiratorios, que están poniendo en jaque desde hace días a la sanidad pública y devuelven a la primera línea todas esas costuras a las que se les sigue buscando remiendo. Mientras se mantiene vivo el recuerdo reciente de una pandemia atroz como la del coronavirus a la que algunos ya parecen haberle perdido el respeto mientras otros siguen entrando en pánico al primer estornudo propio o ajeno. La gripe de toda la vida y todas las demás enfermedades de este tipo siguen sumando afectados a toda velocidad estos primeros días de invierno y, una vez más, la Administración empieza a tomar medidas cuando la fiebre consumista de estas últimas semanas está de bajada. Menuda sobredosis de compras: del Black Friday al Cybermonday, al puente de la Constitución y las escapadas, mientras las lucecitas en las calles y escaparates invitan a comprar más y más, o las quedadas, comidas familiares y demás dispendios al calor de una tradición religiosa cada vez más olvidada por todos.

Pero volvamos al tema que nos ocupa. Quizá mañana se empiece a notar algo de movimiento en los centros de salud al más puro estilo de la pandemia: separar pacientes según la patología en un doble circuito para blindar al personal, el mensaje de que la vacunación es la solución a todo (y el «por favor, vacúnense todos»), o la mascarilla obligatoria o recomendada en centros sanitarios, residencias o farmacias porque esto «solo lo arreglamos entre todos». No, no hemos vuelto a la pandemia. Y sí, la gripe ha existido siempre. Pero nos devuelve a todos al eterno dilema sobre cómo afrontar esta situación después de un coronavirus que nos cambió la forma de verlo: se hace desde la rebeldía y el enfado, desde el compromiso y la responsabilidad, desde el pasotismo y la indiferencia, o desde la sumisión sin cuestionarse todo... Hay tantas formas de vivir esta situación como diseños de mascarillas en el mercado y quizá el equilibrio está en ese punto intermedio que cada ciudadano pone donde más le interesa.

Estos días, escuchar a alguien toser en el autobús es algo así como la prueba del algodón de cómo está el estado de ánimo de cada ciudadano: está desde el que ni se inmuta ni le da para despegar su mirada del móvil al que da un respingo en el asiento y escruta al autor del estornudo como presunto contagiador capaz de arruinarte la vida y culpable de no portar una mascarilla que, por otra parte, no está de más como señal de responsabilidad para con el prójimo o, como mínimo, de cortesía. También está quien pronto dirá que todo esto es una conspiración de los poderes públicos y la industria farmacéutica para sangrar nuestros bolsillos a golpe de especulación con las mascarillas... Todo esto, también, después de la Navidad, por favor, no vayamos a perdernos ni una de las cenas obligadas con familia o amigos, todos bien juntitos moqueando o sin moquear.

Pero bueno, ahora que ya ha pasado ese espíritu navideño y vuelve la normalidad, aparte de las medidas que se adopten, esta incluye el pim pam pum de la política, que no ha tardado en aparecer. El consejero de Sanidad aragonés, José Luis Bancalero, criticando a la ministra Mónica García por alertar innecesariamente convocando una sectorial de urgencia para mañana, a la vez que le culpa, recién llegada como él al cargo, de un problema estructural de personal que tiene más que ver con lo suyo que con lo de ella. En paralelo, todas las comunidades, Aragón incluida, se lanzan a aplicar medidas por su cuenta con el mismo argumento de combatir los virus en esta escalada de pacientes. Y si la ministra busca homogeneizar esas decisiones, pues ella verá. Pero a la vez los centros de salud no dan cita hasta dentro de 15 días o más, volcando toda la presión en los Puntos de Atención Continuada y en los hospitales... Es decir, lo de siempre, después de los polvorones.