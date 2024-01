La sociedad sin nieve

Sorprende en La sociedad de la nieve (2023) el punto de vista del muerto, al modo Crepúsculo de dioses. Todos los supervivientes de aquella ya afamada tragedia aérea, menos uno, siguen en el mundo. Las montañas andinas que los albergaron durante 72 días interminables, sin embargo, se están muriendo. Como se cuenta en un reciente documental sobre la gesta de los uruguayos, aquellos glaciares han retrocedido más de 30 metros en 50 años y el proceso se acelera porque la roca oscura concita mayor radiación. A este paso, en un futuro lejano, o no tanto, la historia del Planeta Azul la va a contar el último superviviente desde el más allá. Ojalá la película de Bayona no sea una funesta premonición de nuestro destino. Bastaría con que aplicáramos un poco de esa solidaridad humana que sus protagonistas desplegaron en ese desierto helado y que la focalizáramos al cuidado de La Tierra. Los glaciares retroceden, la nieve no cae, la desertización avanza, las catástrofes naturales se multiplican y los océanos son ya mares de plásticos. En las costas gallegas lo están comprobando ante la inacción habitual de la Xunta y la solidaridad de los esforzados voluntarios. No basta con voluntarismo y solidaridad ecológica, la ciudadanía tiene que presionar para que todas administraciones tomen cartas en el asunto ya. No se trata de un problema a largo plazo, los pellets nos los comemos e inciden en nuestra salud, como las aguas contaminadas por fosfatos, purines, los transgénicos o la carne hormonada. O, como aquellos uruguayos, asumimos que ante esta situación de emergencia necesitamos la solidaridad activa para sobrevivir o un alud apocalíptico nos engullirá a todos. Entre tanto, las cifras de consumo de las fiestas navideñas han alcanzado récords históricos.