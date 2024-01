¿A qué hemos venido?

Pedro Sánchez vuelve a ganar votaciones in extremis, dejando más en evidencia a su socia de gobierno que salió como la principal derrotada en las convalidaciones de los decretos-ley el miércoles por la tarde. En una coalición el pez grande se come al chico, es bien sabido, y en este caso deberá ganar más músculo para sobrevivir.

El Partido Popular también sabe a qué ha venido, a hacer oposición esperando los traspiés de esta mayoría tan poco estable. Pero no están saliendo las cosas como preveía y mira que parecía que iba a ser el día, que después de esa investidura tan negociada y del fracaso de la suya propia, la convalidación de los decretos-ley no iba a salir. Y además del España se rompe, los pactos con los terroristas, se ponían en peligro los fondos europeos y lo que era peor para el Gobierno, su escudo social. Núñez Feijóo sabe que con lo identitario y lo simbólico ha tocado techo en cuota electoral, pero un gobierno incapaz de contener los precios, subir las pensiones, bonificar la energía o el transporte es un boquete por donde empezar la fuga de electores. Vox sigue a sus cosas, a perder militantes, de 60.000 a 32.000 en un año, y a la salida de diputados próximos a Espinosa de los Monteros, mientras que su nuevo secretario general del grupo parlamentario hace mofas con qué son 90 euros para los parados mayores de 52 años. Espero que el destino no le deparé al señor Figaredo tener que conocer su importancia de primera mano. Hay partidos políticos que han venido a apoyar al gobierno de coalición, con sus diferencias, buscando sus réditos políticos, pero con una idea de proyecto conjunto más allá de las siglas de cada momento, incluso desde el independentismo, y ahí están BNG, CC, PNV, ERC y Bildu. Llegarán nuevas votaciones, y llegarán intereses cruzados entre PNV y Bildu que harán decaer aprobaciones de leyes, la sobreutilización de los decretos-ley después de lo vivido tenderá a ser una práctica en retroceso, o entre ERC y Junts cuando Rufián se canse de ser la garantía en la negociación.

Y luego está Podemos, que nombra a Yolanda Díaz como lideresa, luego no se quiere sumar a su proyecto personal, cierran listas a regañadientes y una vez con los escaños en la mano, se vuelven a separar, siendo ahora oposición a Sánchez, pero sobre todo a Díaz, no le perdonarán que Irene Montero no haya tenido cargo público. Y Junts, que a lo que no ha venido es a la gobernabilidad de España, no es su asunto, lo dejó claro desde el principio, ellos están a sus cosas, la principal, la amnistía. Nadie los imaginaba aquí, ni ellos mismos, pero estas cartas nos repartimos el 23J, a ver cuánto nos dura la partida.