Me viene a la cabeza uno de los cuentos infantiles de Andersen –El rey desnudo– que muy bien lo podríamos trasladar a nuestros días. Solo la mirada inocente y cándida de un niño, es capaz de escrutar lo que tiene enfrente: que el rey está desnudo. Por más que los aduladores de palacio le alimenten su delirio de que viste las telas más preciadas, solo un niño es capaz de transmitir la realidad sin florituras ni ambages. Este cuento me viene que ni anillo al dedo para exponer lo que está ocurriendo en Palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania. Llevamos tres meses de guerra cruenta e infernal entre milicianos palestinos e Israel, en la que las víctimas se cuentan ya por decenas de miles entre la población Palestina, sin visos de que termine a corto plazo. Mi sorpresa es cuando representantes de la Unión Europea y de Estados Unidos principalmente, dan el visto bueno a Israel al derecho a defenderse, ignorando a la población palestina que no está dentro de su ecuación. Nada se dice del abuso sobre la población civil, que nada ha tenido que ver con el ataque a Israel, es igual, da lo mismo, pagarán justos por pecadores, con el bloqueo de los pasos fronterizos, entrando a cuentagotas suministros esenciales para que la población no fenezca por inanición, infecciones o heridas de guerra. Todo es una estrategia de venganza. Es triste y lamentable que no se quiera ver la realidad en pleno siglo veintiuno; solo Naciones Unidas y algún político como el comisario para asuntos exteriores Josep Borrell y el propio presidente Sánchez, amparándose en el derecho internacional, ponen las cartas sobre la mesa: Si nos atenemos a la definición de genocidio, podemos estar ante él. No cabe duda de que algunos políticos y ciudadanos israelies son alumnos aventajados de la Doctrina del Destino Manifiesto, difundido por teóricos anglosajones como John Cotton en el siglo diecisiete. Que viene a decir que solo los pueblos elegidos y ungidos por la divinidad, pueden ocupar territorios, si es necesario desplazando a los ocupantes del mismo, o si fuera necesario aniquilándolos. Así es como los americanos construyeron la frontera en el Oeste, arrasando poblaciones indias, usurpando territorios de estados soberanos como México... En la misma línea está la Doctrina Monroe a mediados del siglo diecinueve. Tanto la una como la otra sirvieron para poner las bases del imperialismo americano de la que tanto México como España lo sufrieron en el siglo diecinueve. Como epílogo, es necesario que haya más miradas compasivas, que transmitan la realidad como la de un niño que sin ambages ni intereses geoestratégicos, sean capaces de poner coto al sufrimiento de millones de palestinos.