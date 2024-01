Somos seres circulares. La vida, el tiempo y el calendario nos circundan día a día. La velocidad de la circunferencia vital nos permite seguir en pie, a pesar de los resbalones que también nos circunvalan. Nuestro problema no son los rodeos que damos, sino convertirnos en sujetos repetitivos. La habilidad de disfrutar de lo diferente, haciendo lo mismo, nos enriquece como humanos. La frustración de aburrirnos con lo nuevo convierte cualquier innovación en redundante. Inauguramos un calendario con el mismo ánimo con el que sobrellevamos, tras cada despertar, los hábitos matinales que afrontamos con cara de marmota. Quizás necesitemos un electrochoque festivo que cambie de fecha las celebraciones cada año. Una rutina no tiene por qué ser monótona, aunque todos los días hagamos lo mismo. El sentido de lo que hacemos debe estar más vinculado a cómo ejecutamos una tarea que al cumplimiento de su objetivo. Si nos implicamos más en los procesos que en los resultados, estaremos más cerca del éxito y la ansiedad por llegar a la meta no estropeará el objetivo. Apliquen esto no sólo a labores mecánicas sino a las decisiones, conductas y emociones que construyen nuestra historia de vida. El ciclismo es nuestro deporte natural. No porque vayamos en bici, sino porque nos pasamos la mayor parte de nuestra vida rodando. Pasamos del vientre materno al nido rodante. Vivimos dando vueltas en rotondas de sensaciones. Y nos despiden en un coche que nos permite estirarnos en el maletero, aunque vayamos un poco encajonados. Si a esto sumamos la cuna, el carrito de bebé, el andador, los patines, el patinete, la bicicleta, la moto, el coche, el transporte público, la silla de ruedas y la cama de hospital o residencia, no me negaran que somos muy volanderos.

Esto confirma, a la vez, la naturaleza de la sociedad de la prisa que nos rodea, la vagancia de nuestros cojinetes musculares y la filosofía del eterno retorno. Cuestiones que no son menores. Pero lo que nos debería preocupar es que, aunque la rueda fuera el gran invento de nuestros antecesores, hemos convertido un medio en un fin. Y eso tiene consecuencias evolutivas. Sabemos, desde los clásicos como Aristóteles y Platón, que nuestros mejores pensamientos se conciben caminando. Una reflexión que actualiza con certeza el escritor Luis Suárez Mariño, entrevistado en Ethic, con motivo de la presentación de su libro Jalones en el camino (Letrame, 2023). Debatimos sobre el uso y abuso de las pantallas, y su repercusión en el rendimiento de los más jóvenes. Pero la mejora del enriquecimiento creativo del pensamiento necesita comenzar por los pies, para fortalecer la cabeza. Si fuéramos capaces de caminar sin estar sometidos a la visión o sonido de nuestro móvil, dispondríamos del mejor momento para pensar. No vamos a convencer a la adolescencia de la bondad de elaborar sesudas reflexiones mientras meditan por nuestras calles. Pero sí es posible situar la pantalla en el seno del cerebro para evitar que sea la materia gris la que migre a una máquina. Naturalizar la inteligencia es la mejor forma de convivir con el riesgo de su artificiosidad. El clima es cíclico, pero nuestra agresión al mismo es permanente y degradante. La marea de plástico que ya sufren de forma crónica nuestros océanos y mares se convierte, por accidente o imprudencia delictiva, en un tsunami que arrasa el medio ambiente. La Xunta de Galicia no sólo tiene un problema de gestión en la crisis de los pélets. No es desgana ni falta de coordinación, es mucho peor: clasismo. Los de Génova no están por arremangarse para descontaminar su litoral. Para ellos limpiar playas es como para la casposa ex alcaldesa de Pamplona fregar escaleras. Llegaron, como mucho, al decorado de su Verano Azul para sentirse como en uno de sus chiringuitos. Con Rajoy tiraron de «hilitos de plastilina» para restar importancia al desastre del chapapote. Ahora, miran para otro lado y «bolillas a la mar». Los populares son patriotas con piel de plástico. Se visten en pelettería y terminan siendo unos PPélets de la política. No querían pedir ayuda al gobierno central porque odian más a la Moncloa de lo que quieren a los gallegos. Salieron con sus robos entre las piernas, tras el último pleno del Congreso en el que el Gobierno aprobó las medidas progresistas que necesita la mayoría. Otros prefieren el infantilismo de la izquierda para vengarse de Yolanda Díaz. Parece que a los de Podemos, como canta Calamaro, su tiempo les viene envuelto en plástico fino.