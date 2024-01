Sobre jueces y elefantes

Mi padre, juez de profesión respondiendo a mis preguntas sobre su oficio me explicó un día ya lejano, que el problema de las «recomendaciones» era muy delicado. No era precisamente relevante cuando el recomendado no tenía razón, pues en tal caso, dictar una sentencia contraria a la recomendación era doblemente satisfactoria, por cuanto se hacía justicia en el caso concreto y, además, se lanzaba un mensaje a la comunidad sobre la imparcialidad del sistema de justicia. El problema era más difícil de resolver cuando el recomendado tenía razón, pues en esos casos hace falta coraje para dictar una sentencia justa, aunque sea favorable a lo solicitado por el recomendante. El temor a ser malinterpretado puede ser un condicionante severo a la independencia judicial.

Más grave es el papel que juegan los medios de comunicación serios y solventes pues los jueces son personas normales y corrientes a la hora de ser contagiados por la opinión pública. Así, les resulta muy difícil sustraerse al criterio generalizado que se haya ido formando en los llamados «juicios paralelos». Es cierto que el ejercicio reiterado de su profesión les proporciona un cierto escudo defensivo frente a tales fenómenos, pero no podemos olvidar que los escudos pueden ser frágiles y quebrarse si la presión es lo suficientemente intensa y continuada en el tiempo. Una variante del mismo riesgo viene determinada por la vanidad del juez concernido que sabe perfectamente qué tipo de resolución puede producirse, elogiosa o criticada, según acepte o no la ya dictada por la opinión pública o publicada. Es obvio que la vanidad y más aún su hermana mayor, la soberbia, son los pecados mortales que todo juez puede padecer. El único antídoto eficaz es la humildad, y lo malo es que tal virtud no se suministra en ningún temario de oposiciones ni puede adquirirse en los mercados de jurisprudencia. Sólo la autocrítica y la duda como método pueden paliar los efectos devastadores de los referidos pecados. Todo profesional del derecho y, en general, toda persona prudente que tenga que cruzarse en su camino harían bien en tener en cuenta estas características propias de los jueces. Pero no son únicas. Hay otras más ocultas, clandestinas. Alguna debería incluso haberse detectado previamente, si al ingreso en la carrera fueran los jueces en ciernes sometidos a un estudio psicológico, pues bien pudiera el ejercicio de su actividad, si inestable, ocasionar graves daños. Pero hoy y aquí quiero referirme y me refiero a su memoria. Una memoria puesta a prueba durante su durísima oposición y que cuenta con capacidad infinita para los agravios. Nunca los olvidan, nunca los perdonan. Ni los agravios de carácter personal ni los de carácter corporativo. En general, no es recomendable confrontar con los jueces. Si en siglos pasados no era recomendable confrontar con la Iglesia católica «con la iglesia hemos topado amigo Sancho», nos dejó dicho el Quijote, ese temor reverencial se ha mudado de la Iglesia a la Judicatura. Hace muchos años escribí un artículo de opinión que intitulé La senda de los elefantes inspirado en una película de los años 50. Mientras lo escribía, venían a mi memoria las imágenes de una enorme manada de elefantes en la que convivían sujetos de toda edad y condición en un clima de pacífica coexistencia. De pronto, avisados quizás por sus líderes, el clima de concordia comenzó a quebrarse hasta el punto de inducirles a iniciar una estampida en toda regla. Lo singular de la situación no fue el hecho en sí, sino que los elefantes tomaron una dirección imprevista. La ruta escogida, aunque usual en tiempos pasados, llevaba siglos sin utilizarse. Quizás pesaba sobre ella una especie de tabú heredado de un pasado violento y oscuro. Tal decisión suponía alejarse de sus confortables y conocidos lugares de residencia pero, por motivos que sólo podíamos intuir nosotros los espectadores, los elefantes decidieron desandar lo andado y volver a retomar el olvidado sendero abandonado, asumiendo los daños y deterioros que el paso del tiempo había provocado. ¿Cuestión de dignidad o de revancha? Desde luego que esta extensa metáfora se refiere a los jueces y a sus sentimientos, malparados en estos tiempos por sucesivas decisiones del resto de poderes del Estado. Quienes menosprecian el Poder Judicial, no deberían olvidar que los jueces también tienen memoria. Y es una memoria de elefantes.