La que se avecina

La complicada y enrevesada votación de los decretos del Gobierno de la semana pasada dejaron varias lecciones para todo el arco parlamentario. Pobre de aquel que no tomara nota de todo lo ocurrido porque solo fue el tráiler de la legislatura de película que se avecina.

El Gobierno debería reflexionar sobre su forma de gobernar y no es redundancia. Pedro Sánchez tendría que aprender de una vez por todas que los decretos tipo cajón de sastre donde se entremezclan temas dispares no son el procedimiento más adecuado para cosechar el consenso que necesita, sobre todo cuando sus potenciales socios son tan heterógeneos, abarcan desde la extrema izquierda a la derecha nacionalista. Una vez más, la soberbia del presidente en dos de sus acepciones, tanto la altivez como la magnificencia, sacaron adelante sus proyectos.

Podemos también debiera meditar el papel de oposición que desea ejercer esta legislatura iniciada de forma tan abrupta para la coalición que formaron con Yolanda Díaz. El rencor que pudieran tenerle a la vicepresidenta, con algún motivo más que evidente, no tendría que nublarles la vista a la hora de votar medidas progresistas que ellos mismos han defendido a lo largo de su historia. Los detalles a los que se agarran son tan inconsistentes que hasta en sus propias filas han desatado las críticas. Caras históricas y reconocibles para el movimiento de la izquierda de la calle del que presumían se han mostrado contundentes en declaraciones públicas y redes sociales a la hora de condenar semejante paso en falso.

Junts per Catalunya constituiría un caso aparte. Flagrante, insultante y temible. Arrinconaron al Gobierno, le colocaron la soga al cuello y cedieron in extremis no sin jugosas contrapartidas que, por cierto, nadie sabe aún cómo se van a desarrollar. Las negociaciones son opacas, dudosas e injustas para el resto de españoles. El perjuicio de las cesiones del Ejecutivo a la formación de Puigdemont, que continúa la estela de Pujol en sus mejores tiempos del Majestic con el PP, puede acabar eclipsando toda la trayectoria progresista del PSOE y Sumar.

Y, por último, pero no menos importante, situaría a los verdaderos socios del actual Gobierno como ERC, PNV e incluso EH Bildu. Los tres han demostrado más responsabilidad y altura de miras que otros que acaparan los focos mediáticos. Sus discursos y, sobre todo, sus acciones, demuestran la lealtad que inauguraron en la investidura. No se dejan arrastrar por la marea de hostilidades ni el rédito electoralista. Hacen lo que dijeron que harían sin aspavientos, sin desviarse ni un milímetro, y eso que ellos también tienen elecciones a medio plazo.