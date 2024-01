Soluciones ya

Muchos turolenses, aragoneses y españoles estamos cansados de tanto «ruido», de tantos insultos, de tanta demagogia y populismo barato, de tanta irresponsabilidad, de tanta falta de ejemplaridad.

La política debería servir para transformar la sociedad, para llevar a cabo las mejoras sociales y económicas necesarias en cada momento, para afrontar los problemas del día a día y dar soluciones a los mismos, para honrar a tantas personas que han dado su vida por la defensa de las libertades, el respeto a las normas, a las opiniones de los demás... A la postre, para crecer en democracia, en igualdad y en justicia social.

La vida política no puede girar en torno a los intereses personales y partidistas. No puede ser el arte de disfrazar de interés general el interés particular. Ni de servirse de los ciudadanos haciéndoles creer que se les sirve a ellos.

Estamos hartos de que se engañe a «la gente corriente». Hartos de la parcialidad, de que se mal utilice la justicia o de que ésta se adentre en un lugar que no le corresponde. Hartos del uso interesado de la información objetiva, de la confrontación, de los insultos y de la falta de diálogo. Hartos de ver «películas del oeste» como la del linchamiento público contra la imagen de un presidente del Gobierno de España elegido por la fuerza de los votos.

En este contexto, qué motivación pueden tener nuestros jóvenes, los políticos que se dedican o pueden decidir dedicarse a este honesto fin, los alcaldes y concejales, los representantes públicos que sí representan los valores democráticos, la defensa de la libertad y de los derechos individuales y colectivos. Esos que se presentan para hacer un buen uso de ese noble arte de hacer política, que se entregan a los demás, que se desviven, que son servidores públicos.

Se juega, se incumple, con la Constitución Española, con la bandera y con los símbolos e instituciones que nos representan a todos los españoles.

Se emplea la tinta para enredar, para estrujar, para exprimir al oponente hasta no dejarle una gota de dignidad. Por ende, se rehuye del don del diálogo, de la virtud de encontrar puntos en común, de buscar soluciones. Sí, Soluciones.

El debate de ideas no debería transformarse en lucha de emociones, de la atracción y la repulsión con el que se crea el «ellos contra nosotros». Esta polarización está rompiendo con el respeto y la tolerancia de quien piensa diferente. Y el respeto mutuo es una condición necesaria de la convivencia democrática. De lo contrario, se termina boicoteando la gobernabilidad y fomentando la indignación y el conflicto.

Los españoles queremos crecer como personas, como comunidad y como país. Cada cuatro años opinamos, valoramos y nos pronunciamos por quiénes van a ser nuestros representantes. Y éstos tienen la obligación de asumirlo, de aceptarlo con la naturalidad debida.

En los últimos años el voto se ha polarizado, no hay mayorías aplastantes. En el actual sistema electoral gobierna quien tiene mayoría absoluta o bien quien suma mayorías que dan la suma de los diputados, de los concejales, de los representantes que han sido elegidos por sufragio universal. Así lo mandata nuestra Constitución. Es trascendental tener gobiernos estables, con credibilidad, que den tranquilidad a quienes invierten, a quienes nos visitan y a nosotros mismos.

En este contexto, muchos piensan que las minorías ejercen una influencia mayor a la que les corresponde y que ocasionan desequilibrios territoriales. Pero, si acaso este es el problema, ¿por qué no se estudian otras soluciones? Las hay desde hace muchos años en otros países democráticos.

La Constitución francesa, por ejemplo, dispone que en caso de que ninguno de los candidatos presidenciales obtenga una mayoría absoluta en el primer escrutinio, en el decimocuarto día después de la elección, se celebra un segundo turno de elección, en el que participan los dos candidatos que han obtenido el mayor número de votos en el primer escrutinio.

Ésta u otras. Búsquense soluciones ya para crecer en calidad democrática y, obviamente, aceptar la voluntad popular y la separación de poderes. Los ciudadanos no podemos vivir con este frentismo. Que cada cual cumpla con su obligación. Los políticos y jueces tienen la responsabilidad de que las aguas vayan por el cauce democrático adecuado, y los ciudadanos debemos exigir y ayudar para que así sea.