El picor cultural de las derechas de España

Un país sin cultura es un país que le pica el ojete». La broma la acuñó esa pandilla de descerebrados con mucho cerebro que creó el programa de televisión Muchachada Nui. Así que parafraseando a Joaquín Reyes y sus colegas me atrevo a anotar y anoto que a la derecha y a la extrema derecha de este país les pica el ojete, pero no por la falta de cultura, sino por lo contrario. Solo hay que repasar para comprobarlo la escabechina que el matrimonio PP-Vox está realizando en ayuntamientos y comunidades autónomas de las españas, prohibiendo espectáculos, cerrando festivales y ofreciendo programaciones de un rancio que asusta.

Recientemente hemos asistido al episodio del cierre del festival oscense Periferias (una exigencia de Vox para aprobar los presupuestos del PP) con el peregrino argumento de que «solo sirve para regar a culturetas progres con cientos de miles de euros». Admitamos, eso sí, que los cafres de Vox cumplen lo que prometen, pues entre sus intenciones manifiestas estaba dar carpetazo a Periferias. Pero ese rigor en el cumplimiento de la palabra dada no exime a los compañeros del tipo del caballo y pose de legionario del error argumental. Y aquí, damas y caballeros, dames y caballeres, radica la clave de por qué a las derechas les pica el ojete.

La cosa no va de regar a culturetas progres, sino de pervertir el concepto de cultura popular transformándolo en cultura populista. Y a esta transformación perversa contribuyen en buena medida ideólogos y ensayistas que un día fueron progres (en el sentido más sereno del término) y hoy ejercen (bajo una falaz capa de provocadores) de palanganeros de la España del pegamento (ya saben: esa que sufre por una supuesta ruptura de la nación, se manifiesta en Ferraz rezando rosarios y apalea muñecos que representan a Pedro Sánchez, en la mejor tradición de los niños polacos que le sacuden la badana a un espantapájaros disfrazado de judío). Son los que se quejan de lo que llaman cultura de la subvención, que asocian a la gestión socialista desde 1982, obviando, por supuesto, los millones con los que Vox, PP y otros partidos riegan a sus amiguetes y las ayudas a la iniciativa privada para festivales-escaparate.

Si les digo la verdad yo tampoco estoy muy de acuerdo con el asunto de las subvenciones indiscriminadas a la cultura, pero a la vez soy consciente de que, sin apoyo institucional, no pocas creaciones, en diferentes disciplinas, no llegarían al público. Así que el asunto no va de culturetas, sino de conceptos. Para estos exégetas del populismo, solo aquello que las masas certifican con una asistencia muy masiva lleva el sello de popular; el resto es elitismo. La argumentación es doblemente canalla, pues no solo priva a las grandes masas de acceder a otros modelos de cultura; también demoniza a un público que busca experiencias que la iniciativa privada nunca asumirá. De ahí la última bravuconada de los ediles de Vox en el ayuntamiento de Huesca, proponiendo alquilar la marca Periferias, al grito de: «Veremos lo que pagan por un nombre que teóricamente es tan prestigioso».

No digo que los festivales y otras ofertas públicas no deban hacer balance cada cierto tiempo y revisar presupuestos y contenidos, pues el mundo cambia a velocidad de vértigo; pero afirmo que despreciar propuestas culturales con la premisa de que son minoritarias es una chapuza. Para entendernos: para los mencionados teóricos (y para los políticos que aplican sus tesis) lo popular es Camela, y lo elitista, Niño de Elche. No se plantean que pueda haber público que disfrute ambas ofertas, teniendo en cuenta, además, que conceptos como elitista y vanguardia son muy relativos y que en su formulación entran actualmente no pocos factores.

Es esa vaina de los autodenominados pensadores liberales e independientes (alguno de ellos aparece de vez en cuando como ponente en los programas de jornadas doctrinarias organizadas por la extrema derecha), tal vez desencantados con una izquierda errática, pero, probablemente por leer mal a Gianni Vattimo, en lugar de ofrecer alternativas libertarias optan por un pensamiento decididamente reaccionario. Son los que culpan a la llamada izquierda woke de crear la mal denominada cultura de la cancelación (práctica con la que estoy en absoluto desacuerdo), pero cierran el pico ante los desatinos de la derecha y la extrema derecha.

El caso Periferias es solo un ejemplo de gestión populista: nada de repensar, discutir y reformular, llegado el caso. De entrada, cerrojazo; luego ya llenaremos el hueco con coros y danzas, que parece que con eso nos pica menos el culo.