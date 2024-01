Como todos los años, en la festividad de los Reyes Magos, el 6 de enero, se celebra la Pascua Militar. Un acto solemne que tiene lugar en un escenario grandilocuente, el patio y, posteriormente, los salones del Palacio Real, en Madrid. Hay una parada militar, luego unos discursos y, finalmente, eso que llamamos una copa de vino español, donde los protagonistas departen entre ellos y con algunos invitados.

Se trata de una celebración extraña ya que los desfiles, tradicionales en muchos países, tienen por objeto exhibir los medios, personales y materiales, del ejército y que lo hace ante muchos de sus compatriotas, en directo o por los medios de comunicación. Sin embargo, esta fiesta es elitista, parece diseñada solo para los militares, algunos, los más importantes entre ellos, y las principales autoridades del país. Y se debe a su origen ya que no se trata de exhibirse, como en los desfiles, solicitando el afecto de los demás, sino de celebrar. El rey Carlos III instituyó esta celebración para conmemorar la recuperación de la isla de Menorca en febrero de 1782, en manos de los ingleses desde la guerra de sucesión, en 1708. Franceses y españoles estaban combatiendo en el norte de América al lado de los nativos rebeldes y de algunos colonos ingleses, en contra de la monarquía inglesa, y como una derivada de aquella guerra lejana surgió la más próxima en las Islas Baleares y en ambas salió derrotada Inglaterra.

En la Pascua Militar se suelen destacar, por parte del rey y del gobierno, las actividades de nuestros ejércitos. En la prensa se hace balance del estado de todo lo relativo con los militares, inversiones, medios, personal, misiones internacionales en marcha y en el horizonte, y se publican artículos de opinión donde se alaba, o critica, el papel de los ejércitos en la actualidad.

En el mundo hay activas varias guerras, más de diez, pero son las de Rusia invadiendo Ucrania e Israel contra Hamás las que han puesto sobre el tablero informativo lo que suponen estos conflictos armados y la necesidad o no de los ejércitos. Hoy es difícil imaginar que España se vea involucrada en una guerra directa, nosotros contra otro país, aunque no es inimaginable puesto que en el norte de África tenemos territorios que cada cierto tiempo son reivindicados por Marruecos. ¿Tenemos un ejército solo para defender Ceuta y Melilla?

Los militares en España han tenido durante muchos años muy mala imagen. Franco ayudó mucho a ello y el servicio militar obligatorio también. El 23F y otros intentos de golpes de Estado fueron espectáculos que añadieron argumentos en contra de militares y ejércitos. Sin embargo, hoy, más de cuarenta años después, los estudios sociológicos, del CIS principalmente, pero no solo, indican que una mayoría de españoles ven con buenos ojos el trabajo que desarrollan las Fuerzas Armadas. Y la razón de que sea así es una: las misiones internacionales. Ya no se ve a los militares como soldados en una guerra, los situamos en diferentes escenarios de conflicto, incluso guerras, pero no combatiendo. Creo que acertó el rey Felipe VI en su discurso al dirigirse a los militares afirmando que son elemento de paz, integrantes de contingentes que se interponen entre dos bandos que se quieren destruir para tratar de evitarlo. Muy diferente es el escenario de aquel lejano 1782, combatiendo para conquistar, al de ahora, en 2024, evitando muertes y victorias o derrotas.

No creo que hoy haya una corriente de opinión de cierta entidad favorable a la desaparición de nuestros ejércitos. Sí que puede haberla en el debate sobre su dimensión, medios y, sobre todo, misiones. No todos los países occidentales que se muestran respetuosos con las decisiones de la ONU aportan el mismo número de Unidades para estas actividades. El presidente del Gobierno ha puesto de relieve que somos el país de la Unión Europea que está en más misiones y, además, siendo el responsable de varias de ellas. Cuando se pone en marcha una de estas iniciativas armadas de paz se tienen en cuenta muchos factores, como la disponibilidad de cada país, la aceptación por parte de los contendientes y lo que podríamos definir como factor reputacional. Y España es uno de los países que mejores resultados ha cosechado en los ya muchos años en los que hemos sido protagonistas en alguna de estas actividades. Además de todo esto es decisivo que se tome la decisión por los órganos políticos que tienen competencia en estos asuntos, parlamento y gobierno.

Una parte importante de ese buen hacer lo tiene la formación de nuestros militares, campo en el que España cuenta con magníficas instalaciones y profesores. Lamentablemente no todo se puede enseñar, como la sensatez, que no tuvo el capitán que mandaba la maniobra en la que han fallecido dos subordinados suyos.