El otro día en el club de lectura de un colegio una alumna quiso saber si yo vivía de los libros. Le confesé que no, que los autores nos llevamos un 10% de lo que vale un libro, normalmente, así que, a no ser que seas la Rowling y vendas millones de ejemplares, es difícil vivir de los libros. Sin embargo, como los caminos de la animación son infinitos, le expliqué que un servidor vive de la animación (cuentacuentos, rutas, talleres y demás actividades), así que, de alguna manera, vivo del cuento. Que dicho así tampoco suena nada mal, ¿verdad? Vivir del cuento, el sueño de cualquiera. Pero vivir de los libros, se lo dejé muy claro, en mi caso suponía una meta inalcanzable. Cuando yo empecé a publicar, el único escritor aragonés residente en Aragón que vivía de los libros era Fernando Lalana, autor de innumerables libros infantiles y juveniles de gran éxito y reconocido prestigio. Hoy en día el selecto club de escritores que viven de los libros en Aragón ha aumentado, afortunadamente, pero me temo que tampoco son demasiados. Vivir de los libros, por lo menos en mi caso, se me antoja como vivir del aire. Tienes alguna buena racha, alguna brisa cálida de vez en cuando, pero muchas veces las liquidaciones atmosféricas te dejan más bien frío. Hace ilusión recibir un dinerillo por nuestro arte y nuestro libro, por supuesto, no digo que no, pero no son las cifras que uno se imagina en sus mejores sueños. Suelen ser unas cifras bastante lamentables, de hecho. ¿Estoy triste entonces por no vivir de los libros? En absoluto. Nunca lo he pretendido realmente, y siempre he sabido que los lectores tampoco somos demasiados (no somos legión, mal que nos pese). En cualquier caso, la publicación de cada nuevo libro supone un subidón que no tiene precio, y ahí quizás está la clave del asunto: lo que te da un libro es impagable. Sigamos contando, publicando y disfrutando.