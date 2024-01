¿Adversarios o enemigos?

No pretendo hacer un balance convencional de lo ocurrido el pasado 2023, poco grato por demás. No voy mencionar las trifulcas parlamentarias, ni comentar hoy las previsibles consecuencias negativas que la crispación producirá a medio y largo plazo. No quiero especular sobre quiénes serán los eventuales ganadores o perdedores de las sucesivas batallas que han ido conformando la realidad política actual. Ni quiero insistir en subrayar el desprestigio galopante de las instituciones del Estado cuando se ponen al servicio de intereses personales o partidistas, y no de los intereses generales. En efecto, tales actitudes son difíciles de explicar en el contexto de una sociedad democrática avanzada como se supone es la nuestra. Hoy quiero referirme a esas historias que pasan desapercibidas en medio de la tormenta de descalificaciones que nos perturban con su carácter dogmático y excluyente. De entre todas, la más grave es el renacimiento del odio que va extendiéndose cada vez más rápida y más intensamente como la clásica mancha de aceite sobre una servilleta de papel. Odio que cada día alcanza a sectores sociales más amplios e influyentes.

Es preocupante el contenido material de las propuestas que puedan evaluarse o discutirse. Pero lo realmente grave es la forma en que se producen las continuadas intervenciones de los partícipes en el debate. Todas ellas transpiran odio, un odio atroz y quizás irreversible como si estuviésemos volviendo al terrible pasado de la guerra civil y, sobre todo, al clima social previo a su estallido. No creo que exista un peligro real e inmediato de volver a las andadas, ni imaginar siquiera que estemos al borde de un alzamiento militar, de una guerra o de una dictadura. Las cosas ya no pueden suceder, espero, en estos términos. Nuestra presencia en la OTAN y en el conjunto de las instituciones europeas, así como la evidente profesionalización de nuestros ejércitos, alejan la repetición de aquella tragedia. De igual modo, la monarquía parlamentaria aporta un plus de seguridad y fortaleza a nuestro sistema político. Las consecuencias de mantenerse el rumbo actual son de otro tipo. Estamos presenciando la resurrección del maléfico discurso de «las dos Españas» y no es una mera posibilidad. Es más bien una probabilidad camino de la certeza que anticipa una crisis institucional en toda regla. Es cierto que el desarrollo de esta crisis discurre por cauces menos dramáticos pero igualmente perniciosos para la salud económica, social y política de nuestro país. Cambiar de rumbo supone modificar nuestros comportamientos en muchos aspectos y, antes que nada, entender que una democracia consolidada se caracteriza por aceptar que en la vida política no debe haber enemigos sino simples adversarios legítimos que merecen respeto y consideración. Sólo así es posible y viable abordar los problemas estructurales que hoy padece España y la necesaria actualización de la Constitución de 1978. Cierto es que en torno a la guerra civil se produjeron toda clase de horrores pero también tuvieron lugar esas pequeñas historias que podemos calificar como verdaderamente ejemplares. Me gusta recordar la que protagonizaron mi padre y mi padrino, ambos en bandos contrarios. En el primer año de la guerra, mi padre estaba adscrito al Quinto Regimiento comandado por Líster, donde prestaba sus servicios en la Brigada Cultural, de la que eran figuras destacadas Rafael Alberti y su pareja María Teresa León. En el curso de los días, mi padre y mi padrino Fernández Galar, que presumía de poseer uno de los primeros carnets de Falange española, entablaron una sólida amistad que duró hasta su muerte. Mi padrino, un hombre cabal que se mantuvo fiel a sus principios y leal a sus amigos, se vio inmerso en un procedimiento judicial que a todas luces, iba a terminar con su enjuiciamiento y condena. Un buen hombre que no merecía ese final, al que mi padre logró salvar. Desconozco los argumentos que utilizó para convencer de ello al irreductible líder republicano, pero lo hizo. Terminando la guerra, mi padre se encontraba preso en la plaza de toros de Valencia junto con otros muchos republicanos. Se le acusaba mandar una unidad en Aviación, lo que no era cierto, pues mi padre ni había pisado un avión . Cuando mi padrino se enteró de la situación en la que se encontraba su amigo José María, movió Roma con Santiago y logró que mi padre fuera liberado. Dos historias convergentes que salvaron sus vidas y marcaron para siempre sus biografías. Este tipo de valores y conductas están pasadas de moda en el debate parlamentario y político donde sólo sobreviven o mejor, malviven los enemigos. Encerrados en nuestras respectivas mazmorras de incomprensión y, demasiadas veces chapoteando en las cloacas del odio, no tenemos ni oportunidades ni motivos para la esperanza. Y puede que no la merezcamos.