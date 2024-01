Una nueva época dorada para Zaragoza

Nunca han tenido los zaragozanos tantos motivos para sentirse orgullosos de su ciudad. Zaragoza celebra hoy su patrón, San Valero, inmersa en una nueva época dorada. Asistimos a un proceso de transformación de la ciudad, que comenzó en 2019, después de los 16 años de parálisis y oscurantismo al que Zaragoza se vio sometida con los gobiernos de izquierdas (primero el PSOE y después Zaragoza en común).

En apenas cuatro años y medio hemos conseguido que Zaragoza salga del letargo y sea hoy una ciudad referente en Europa en movilidad eléctrica y sostenible, en políticas de accesibilidad y en innovación, donde las empresas internacionales vienen a testar sus proyectos de vanguardia.

Lo que el Partido Popular encontró cuando llegó al Ayuntamiento de Zaragoza en 2019 fue una ciudad que encabezaba los rankings de ciudades más endeudadas de España. Hoy, la deuda se ha reducido en más de 200 millones y se han cubierto los casi 100 millones extra de agujero económico que encontramos en los cajones al llegar.

Las cifras hablan por sí mismas: el ratio de endeudamiento ha pasado del 116,9% en 2019 al 82% gracias a una gestión rigurosa y eficaz.

Y como ocurre siempre que una sociedad o una ciudad entra en letargo, por el camino se han perdido muchas oportunidades.

Basta con realizar un ejercicio de historia comparada. Volvamos atrás en el tiempo, al año 2008. Zaragoza y Málaga eran dos ciudades similares, situada al mismo nivel. ¿Cómo está hoy Zaragoza y cómo está hoy Málaga?

Málaga siguió creciendo, floreciendo y convirtiéndose en un referente europeo, mientras Zaragoza se hundía arrastrada por una deuda que en 2015 llegó a alcanzar los 1.028 millones de euros y por unos préstamos financieros con intereses de hasta el 10%. Unas condiciones draconianas que demuestran lo cortoplacista de las políticas de los partidos de izquierdas. Y que no se han cancelado hasta que el Partido Popular ha tomado las riendas.

No me recrearé en el pasado, en esa Zaragoza en la que no se asfaltaban calles, en la que encontramos más de 9.000 alcorques sin árbol, en las que no se plantaba césped y los parques eran marrones y en la que se dejaban caducar las contratas encargadas de prestar servicios, obligando a los zaragozanos a pagar millones y millones de extracostes al año.

En sólo 5 años, el Gobierno de Zaragoza del Partido Popular le ha dado la vuelta a la situación.

Y lo hemos hecho invirtiendo más de 150 millones en todos los barrios de la ciudad, inaugurando una nueva escuela para niños de 0 a 3 años en Parque Venecia (hacía 12 años que no se construía un equipamiento de este tipo), impulsando los centro de mayores de Universidad y el Luis Buñuel en el Casco, y saldando deudas históricas con los vecinos de Delicias y El Rabal reformando la avenida de Navarra y de Cataluña.

Podría seguir enumerando los hitos de este Gobierno, desbloqueando demandas históricas que llevaban décadas atascadas por la ineficacia de los gobiernos de izquierdas: la reconversión del antiguo cuartel de Pontoneros en el Casco Histórico para convertirlo en una residencia universitaria internacional, ejecutando un plan de regeneración en Zamoray-Pignatelli con compra de suelo y edificios en ruina para reconvertirlos en vivienda a precio asequible, desarrollando los nuevos convenios para reconvertir los antiguos suelos de Aceralia en el Picarral en zona verde con equipamientos y vivienda para el barrio, igual que en los suelos del Portillo, esa gran cicatriz en el centro de la ciudad.

Hemos hecho mucho en cinco años, con dos de pandemia en medio. Pero seguimos avanzando a velocidad de crucero, con paso firme, para seguir transformando Zaragoza en una ciudad referente.

Hoy destacamos ya como segunda ciudad con mejor calidad de vida en España, según la OCU. Y la Unión Europea nos ha elegido como una de las 100 ciudades faro que lideran la transformación hacia la neutralidad climática mediante un urbanismo sostenible y políticas de reverdecimiento. Hoy mismo, recibo también de manos de la reina Letizia un importante premio que reconoce a Zaragoza como ciudad referente en políticas de Accesibilidad en España. Y en el año 2027, Zaragoza ostentará el título de Capital Europea del Deporte, con todo lo que ello implica en la organización de eventos deportivos de carácter nacional e internacional.

Zaragoza avanza. Con el Bosque de los Zaragozanos superando todas las expectativas que nos marcamos cuando se puso en marca (ya se han superado los 135.000 árboles plantados y seguimos sumando), con un ambicioso proyecto de regeneración ambiental de las riberas del Huerva que se estudiará en las facultades y los libros de historia del urbanismo de la ciudad, y con la reforma del estadio de La Romareda viento en popa. Un proyecto que los zaragozanos merecen, después de 26 años de espera.

Seguimos transformando la flota de autobuses urbanos adquiriendo nuevos modelos 100% eléctricos para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera; y seguimos impulsando las inversiones en los barrios: sólo en esta legislatura tenemos previstos proyectos por valor de 200 millones de euros en equipamientos, nuevas zonas verdes y reformas de calles y avenidas pendientes.

Y no olvidamos uno de los problemas que más preocupan, sobre todo, a los jóvenes: el acceso a la vivienda. Este asunto es una prioridad para este Gobierno, por eso estamos ya inmersos en el impulso de 486 viviendas a precio asequible, y los planes de rehabilitación y regeneración de los grupos de viviendas sindicales de barrios en El Rabal, Las Fuentes y Casco Histórico.

La Zaragoza que hoy podemos celebrar es esta, una Zaragoza que lidera proyectos como los de creación de comunidades energéticas que permitan no sólo la eficiencia de los recursos, sino el abaratamiento de los recibos de la luz en su entorno.

Y, sobre todo, una Zaragoza que ilusiona, que sigue atrayendo empresas con un plan fiscal muy atractivo que despierta el interés de empresas e inversores nacionales e internacionales en sectores como la industria, el farmacéutico o el sanitario.

Llevábamos décadas hablando de la ubicación estratégica privilegiada de Zaragoza, pero, por primera vez, hemos pasado de la palabra a la acción transformando nuestras potencialidades en hechos concretos.

Hay una idea clave con la que quiero finalizar: la seguridad que ofrece Zaragoza y Aragón, con un clima de estabilidad político del que no disfrutan otras comunidades autónomas colindantes.

Por primera vez, en el Gobierno de Aragón gobierna un partido político que piensa en los zaragozanos. Y este engranaje, este clima de colaboración, se traduce en una mayor rapidez a la hora de poder impulsar proyectos estratégicos como la construcción de la nueva Romareda, la reconversión del río Huerva o la rehabilitación de viviendas a precio asequible.

En definitiva, Zaragoza se encuentra inmersa en un proceso de transformación imparable que nos va a permitir seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y gestionando con ambición para convertirnos en tierra de riqueza y oportunidades, para que nuestros jóvenes no tengan que marcharse fuera.

Zaragoza ya es un referente en Europa y, con el esfuerzo de este Gobierno, pronto se medirá con las grandes urbes europeas. Porque Zaragoza tiene mucho que ofrecer a España y Europa. Y, sobre todo, lo que Zaragoza tiene es mucho que ofrecernos a nosotros, los zaragozanos. ¡Feliz día de San Valero!