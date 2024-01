Especialistas en generar nuevos problemas

Todo nuevo gobierno «aterriza» siempre con el sano propósito de tratar de corregir los errores pasados y también de dejar su particular impronta política en la toma de decisiones desde el ejecutivo.

Azcón llegó al Pignatelli, hace ya más de cinco meses, de la mano de Vox y ha ido encontrado nuevos socios políticos a su causa presupuestaria en este comienzo de su recorrido parlamentario, tal y como se constató en la votación del último pleno celebrado en 2023.

Por el contrario, la labor de la oposición en las Cortes de Aragón es proponer nuevas medidas, impulsar diferentes programas, también criticar y exigir los cambios oportunos en todas aquellas políticas que se consideren son perjudiciales para los intereses de Aragón.

Si hay una marca clara, al modo de una firma de autor, para calificar las recientes decisiones políticas de este Gobierno de Aragón es la rápida capacidad de especialización en adoptar diferentes medidas capaces de generar nuevos problemas donde antes no existían. Basta hacer un recorrido en el tiempo y en el espacio para ejemplificar esta aseveración: el cierre de la escuela Caneto supuso una prueba palpable de cómo actúa este Ejecutivo. Si es difícil arraigar la vida en el medio rural aragonés, un grupo de familias sí había sido capaz de hacerlo en pleno Sobrarbe. Sin embargo, lejos de dar facilidades para continuar su proyecto revitalizador del territorio, el Gobierno de Aragón adoptó, unilateralmente, la decisión de su cierre, dejando al alumnado sin posibilidades de asistir a clase y queriendo obligarle a realizar una ruta en autobús diariamente a otra localidad alejada de su lugar de origen.

Además, la acción de este Gobierno enquistó de tal manera este problema que solo les quedó la salida judicial a las personas afectadas, ante la cerrazón del Departamento de Educación. El tiempo y el TSJA les han dado la razón, dejando en evidencia la política del PP-Vox, ¿irá la consejera a dar la cara y pedir disculpas ante las familias en Caneto?

Si no fuera suficiente, el mes de enero de este nuevo año asistimos también a otro de estos ejemplos de una acción de gobierno en la que se crean problemas innecesariamente. La precipitada suspensión de las rutas escolares en distintas comarcas de Aragón por el anuncio de nevada que, finalmente, no supuso un mayor problema para la circulación. Sin embargo, la decisión del Gobierno sí provocó afecciones importantes para miles de familias en todo el territorio que, lejos de obtener un reconocimiento del error cometido, se encuentran con la incomprensión del propio presidente de Aragón, empecinado en no asumir ni el error, ni las responsabilidades políticas correspondientes, ni el simple propósito de rectificación, al menos de cara al futuro, ante al error cometido. En este recorrido por las consecuencias provocadas por las decisiones adoptadas por estos «generadores de problemas en el territorio», nos encontramos con la medida adoptada por el Gobierno PP-Vox al iniciar un expediente sancionador contra un agente del servicio de protección de la naturaleza, simplemente por cumplir con su trabajo, cuando éste denunciaba una actividad irregular en el Pirineo aragonés que no está contemplada en la legalidad vigente. Todo un sinsentido, un despropósito.

Y como colofón a todo este breve repaso, no podemos olvidarnos de la reciente decisión de este Gobierno de Aragón que ha supuesto un recorte de las horas de consultas de Atención Primaria en varios centros de salud de distintas comarcas turolenses. Otro duro golpe al territorio, llamando «ajustes a los que son recortes», en otro de esos peligrosos y reiterados juegos de palabras a los que tan mal acostumbrados nos tienen.

Ignora este Gobierno las críticas de las alcaldías afectadas y del movimiento asociativo de la zona. Ha sido toda una «crónica del recorte anunciado» por las autoridades sanitarias, allá por el mes de octubre del año pasado, y que, lamentablemente, han llevado a cabo, sin ningún tipo de escrúpulo.

Son solo unos cuantos ejemplos de esta mala praxis política de PP-Vox, hay más y repartidos, lamentablemente, por toda nuestra geografía.

Por todos estos motivos, desde Chunta Aragonesista creemos que ha llegado ya el momento de rectificar el rumbo político emprendido, de cambiar las formas y el fondo de las decisiones de un Gobierno de Aragón que, lejos de generar soluciones, está creando nuevos y diferentes problemas, que provocarán mayores desigualdades territoriales y sociales en nuestras comarcas.