Un impulso a los autónomos

El Gobierno de Aragón dio ayer un espaldarazo a los autónomos y al impulso del emprendimiento con el anuncio de que los trabajadores por cuenta propia tendrán una cuota cero durante su primer año de actividad. La medida la dio a conocer la vicepresidenta primera del Gobierno y consejera de Economía y Empleo, Mar Vaquero, durante la celebración de un pleno que estuvo marcado por otros asuntos vinculados con la política hidráulica o la educativa. Sin embargo, el Ejecutivo cambió el guión de la sesión del parlamento aragonés al señalar que esta iniciativa podría suponer un ahorro a los nuevos autónomos de hasta 960 euros anuales en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social. Durante el debate, la consejera de Economía también avanzó que habrá más iniciativas dirigidas a apoyar un colectivo como la creación de un observatorio, elevar la colaboración entre los departamentos de la DGA y retocar la ley de autónomos puesta en marcha por el cuatripartito.

El anuncio de la consejera coincidió con la publicación de los datos del desempleo en Aragón correspondientes al mes de enero, que reflejan un ligero incremento del paro del 2% hasta las 54.042 personas, si bien la ocupación resistió al situarse por encima de la barrera de los 600.000 afiliados al Seguro. Las cifras, por tanto, reflejan que el mercado laboral aragonés goza de una salud robusta, aunque no pueden decir lo mismo los autónomos, que perdieron 624 trabajadores durante el pasado ejercicio. Son varias las causas que explican esta situación, entre las que figuran el envejecimiento de los propietarios de los negocios y la falta de relevo generacional. Solo en la última década, los trabajadores por cuenta propia que tienen más de 65 años en Aragón han crecido un 134%.

El nuevo Ejecutivo de Jorge Azcón parece, por tanto, enarbolar la bandera de los autónomos con una medida que entrará en vigor en los próximos días. El pasado martes, ya denunció la eliminación de las ayudas del Gobierno a este colectivo en Teruel, aunque dos días después el Ejecutivo central rectificó y prometió que restauraría la tarifa plana. Ahora, Vaquero anuncia la eliminación de las cuotas en Aragón durante el primer año para revertir lo que consideran una «sangría» en los últimos años.

No atraviesan su mejor momento los autónomos en Aragón y, por ello, la medida es un acicate a la hora de poner en marcha un negocio. No obstante, el Ejecutivo deberá realizar una labor de acompañamiento y respaldo a este colectivo porque lo importante no es empezar sino sobrevivir.