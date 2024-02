El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no quiere serlo también en Galicia y por eso está haciendo campaña, día sí, día también, junto a su candidato, el popular Alfonso Rueda.

Las encuestas han puesto en el alero su tradicional mayoría absoluta en la Xunta de Galicia, donde el Partido Popular gobierna desde tiempos inmemoriales. Aunque, con toda seguridad, el PP ganará holgadamente el próximo 18 de febrero, Rueda no las tiene todas consigo. Un pacto entre el PSOE y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) podría arrebatarle la poltrona autonómica e inaugurar otro ciclo político en Galicia.

De ahí los ataques de Feijóo tanto al PSOE de Pedro Sánchez y Gómez Besteiro como a ese BNG de Ana Pontón que, insinúa el jefe conservador, podría convertirse en otra punta de lanza del independentismo. Feijóo ha encontrado un eslogan para combatir el auge del nacionalismo gallego, que parece disfrutar de sus mejores expectativas: «No necesitamos a otro Puigdemont». Latiguillo, o látigo de siete colas, con el que los líderes populares vienen fustigando a sus rivales.

La estrategia de la derecha es muy clara: agitar el fantasma del independentismo e invitar al votante gallego a pensar en el supuesto riesgo de derivar su tradicional nacionalismo identitario (lengua, costumbres...) hacia extremos mucho más radicales –como han hecho, y en buena medida siguen haciendo, País Vasco y Cataluña–, levantando la bandera de una Galicia independiente y desafiando al Gobierno español.

Esa Galicia alejándose de la «balsa de piedra», por utilizar una metáfora de Saramago, no es del todo utópica. «El espacio del soberanismo» ha sido una de las fórmulas políticas utilizadas para aumentar las siglas, los votantes, el espectro del Bloque. Aunque Yolanda Díaz no haya entrado a ese juego, defraudando a los nacionalistas de otras comunidades aglutinados en Sumar, y aunque parezca hoy de todo punto imposible que Ana Pontón, Xosé Manuel Beiras y otros líderes ¿soberanistas? proclamen en un futuro próximo (caso de gobernar), la república de Galicia, Feijóo sostiene que ese plan, el de emular a Puigdemont, no solo existe en las cabezas de sus adversarios, sino que ha comenzado a materializarse en el cuerpo de esta campaña.

Sería «el tema».