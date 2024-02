La verdad es imposible

En 2002, Karren Hughes, directora de comunicaciones del presidente Georges W. Bush, dio un golpe sobre la mesa. Dirigiéndose a Ron Suskind, periodista del New York Times que había escrito un durísimo artículo sobre ella, le dijo que tanto él como sus colegas tan solo estaban en la «comunidad basada en la realidad», mientras que los gobernantes «creamos esa realidad» e incluso otras «que ustedes también pueden analizar». Dicho más claro, los políticos son los actores exclusivos de la historia, mientras que los científicos y periodistas no tienen otra alternativa que entretenerse con comentar lo que aquellos hacen.

Hablando así, Karren Hughes ocupaba una posición muy parecida a la de Dios en el Antiguo Testamento. Recuérdese que creó el mundo a base de decisiones («hágase…») y que desde entonces sus criaturas preferidas nos hemos enfangado en interpretaciones interminables acerca de sus intenciones. Esto significa que mientras las élites políticas, del mismo modo que Dios, lo saben todo, las intelectuales no saben que no saben. O mejor, su aparente saber no tiene nada de revolucionario ni trae consigo ninguna transparencia, tal como se llegó a pensar en la edad de oro de la verdad. Por cierto, las gentes, ausentes en la teoría de Karren Hughes, solo parecen ser espectadoras de este juego desigual al que se entregan el poder político y la ignorancia periodística.

Por esas mismas fechas D. Rumsfeld, secretario de Defensa del mismo Gobierno hizo otra trascendental reflexión ante unos periodistas que, en esta ocasión, le preguntaban por las armas de destrucción masiva que, según se decía, escondía Irak. No habló de la ignorancia de los periodistas, científicos o intelectuales, sino de la que está instalada entre los propios gobernantes. En un tono críptico, pero muy meditado, dijo que siempre le habían interesado los informes que dicen que algo no ha sucedido, ya que en ellos hay cosas que «sabemos que sabemos». Añadió que también hay asuntos sobre los que «sabemos que no sabemos». Culminó su disertación asegurando que, además, hay cosas que «no sabemos que no sabemos» y aseguró que esta última categoría era «la más difícil». En último término, el Poder reconocía, quizás como habría podido hacer Dios ante sus criaturas, que padecía dos ignorancias, una negativa (no sabe que no sabe) y otra positiva (sabe que no sabe), similares a las de los periodistas, aunque en un nivel de realidad superior, el formado por múltiples actores estatales con márgenes distintos de autonomía, conocimiento y poder.

Por cierto, a esa otra realidad desconocida aún habría que añadir lo que hacen las grandes empresas e instituciones transnacionales, liberadas del escrutinio de los gobiernos e indescifrables para los analistas. E igualmente habría que incluir las propias zonas opacas de los Estados, sobre las cuales los gobernantes apenas saben nada. Así lo reconoció Eisenhower al advertir, cuando abandonó el poder en 1961, que el Gobierno había perdido el control del conglomerado formado por el Ejército y la industria militar.

Mucho más tarde, el covid y la crisis financiera de 2008 nos han demostrado que, efectivamente, las élites políticas son más impotentes de lo que aparentan. Sin embargo, como lo ocultan o hacen como si supieran, resulta que no son exactamente ignorantes sino más bien cínicas. El propio Rumsfeld es un buen ejemplo de esto. En efecto, la lección dada por el secretario de defensa sobre las limitaciones del conocimiento fue entonces, a la vez, un reconocimiento explícito de la inoperancia que los gobiernos habitualmente ocultan, lo cual le honra, y un modo de ocultar la mentira y el cinismo con los que estaba justificando la guerra en ciernes, asunto por el que realmente pasará a la historia. Esta enseñanza supera con mucho la clase magistral de la antigua secretaria de comunicación del mismo Gobierno.

Lo que en definitiva nos enseña la Casa Blanca acerca de este mundo en el que muchos de sus sueños fundacionales languidecen, como ha ocurrido con el deseo de transparencia y verdad, es que la realidad política, en general, está tejida por sus actores principales a base de incapacidad, ignorancias, mentiras y cinismo. Esta verdad es presentida por las gentes, un peldaño más debajo de periodistas o intelectuales y dos de la clase política o gobernante, como demuestra la escasa confianza que despiertan en ellas tanto unos como otros. De tal cosa nos vienen informando los barómetros de opinión desde hace tiempo. Por lo tanto, aunque resulte paradójico, la verdad desnuda de la realidad política solo la intuyen las gentes, sus teóricas criaturas. Por cierto, algunos gnósticos, como Valentín, tenían una intuición parecida acerca del Dios bíblico.