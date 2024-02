La mala educación

La mayoría de los españoles es gente educada y correcta, respeta los bienes públicos y a sus conciudadanos, pero hay un pequeño porcentaje de maleducados y groseros que no sabe comportarse. Esto no es exclusivo de España. Basta ver cómo se las gastan, por ejemplo, grupos de jóvenes británicos en algunas playas mediterráneas hispanas, mostrándose peor que una pandilla de orates borrachos durante las vacaciones, cosa que, por cierto, no se atreven a hacer en su país. ¿Imaginan cómo trataría la policía londinense a esos nuevos vándalos si hicieran en el londinense Hyde Park lo que perpetran en algunas playas y parques de Salou?

A menor escala, algunos de esos maleducados aparecen a menudo por el transporte público. El tren y los autobuses suelen ser sus espacios predilectos de actuación; en los aviones menos, ¿por qué será? Viaje sí, viaje también, se ven a algunos de estos individuos asilvestrados posando las suelas de sus zapatillas sobre el asiento de al lado, o en la parte posterior del mismo, o poniéndolo todo perdido de comida y bebida, o repantingados como en el sofá de su casa, o gritando como si estuvieran siendo exorcizados de una posesión demoníaca, que a lo mejor es eso. Hace algunos años había ciudadanos que recriminaban este tipo de comportamientos incívicos, pero de un tiempo a esta parte nadie se atreve a llamar la atención a semejantes gamberros, que suelen operar como si tuvieran todos los derechos y ninguna obligación. Si alguien afea su zafiedad, corre el peligro de ser insultado, o incluso agredido, no sería la primera vez que esto ocurre. Además, hay que pensárselo dos veces, porque con esto de lo políticamente correcto, si la incívica es una mujer, te acusará de machista o de acoso, si es un extranjero, de xenófobo o racista, y si es un niño, sus padres te tildarán de intolerante y de que no respetas los derechos de la infancia; en cualquier caso, lo habitual es que, si les pides que sean educados, te llamen «facha». Desde hace milenios, el ser humano es un ser social, que vive en relación permanente con individuos de su especie; para evitar que se mataran unos a otros, cosa que no siempre se consigue, se crearon las leyes y los reglamentos; hace más de tres mil setecientos años, en Mesopotamia hubo que tallar el primer código legal en una estela de basalto de dos metros de altura para recordar al personal que debía cumplir algunas reglas. Hacia esa época también aparecieron los conceptos de educación y respeto, aunque algunos todavía no se han enterado.