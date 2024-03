En los programas electorales de PP y Vox, entre sus medidas para educación, figuraba, literalmente, la frase «somos el profesorado peor pagado de España». Esta frase es el título de un segundo informe que presentó CCOO. El primero, con un análisis más amplio y profundo de la realidad docente aragonesa, llevaba por título Somos el profesorado peor tratado de España. En él se abundaba en tres aspectos que son claves para la calidad educativa. El primero es la interinidad, que es la más alta de toda España. En aquel momento estaba en el 40% y dos ofertas de empleo público y un proceso extraordinario de estabilización después sigue en el 40%. 1 de cada 2 docentes en Aragón es un trabajador precario. La segunda eran las horas lectivas: Aragón desde los terribles recortes de Dolores Serrat, era la comunidad con más horas lectivas de España. Esto afecta muy negativamente a la calidad educativa ya que más horas lectivas implican menos horas de atención personalizada de nuestro alumnado, de preparación de las clases, de atención a programas educativos, de coordinaciones entre docentes, de atención a las familias etc. El tercer punto de aquel informe hacía referencia a que Aragón es la quinta comunidad más rica de España y sin embargo es la que peor paga a sus profesores.

El pasado año los cinco sindicatos de educación y la administración llegamos a un acuerdo para ponernos al mismo nivel de horas lectivas que las otras comunidades, ya que priorizamos este punto por la mejora de la calidad educativa que supone para el alumnado.

Estos días los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación hemos sido emplazados a una negociación con el Departamento de Educación para una subida salarial que por fin nos saque de la cola en remuneraciones. Nuestra sorpresa ha sido que la condición para negociar que ha puesto el Gobierno PP-Vox es que no reconoce el acuerdo de reducción de la carga lectiv firmado con el anterior gobierno, que volvemos a las 20 y 25 horas lectivas, y por tanto a menos atención personalizada, menos proyectos educativos etc. Pretenden hacernos elegir entre reducción de horas lectivas o subida salarial. Es decir, habrá subida salarial si los sindicatos aceptamos aumentar la carga lectiva y, por tanto, reducir la plantilla. Una jugada maestra en la que cumple con su promesa electoral de subir el salario, pero lo hace con el mismo gasto en personal, es decir, a coste cero. Además, al reducir la plantilla, reduce la interinidad, algo a lo que también está obligado por acuerdos estatales y sentencias del TJUE. Es decir, van a reducir la interinidad, mandando interinos al paro. Ojalá no se les ocurra una idea análoga para liberar camas en hospitales saturados.

No vamos a aceptar este chantaje y no vamos a dar por inválido un acuerdo porque haya habido un cambio de gobierno, ya que los sindicatos negociamos con la Administración, gobierne quien gobierne. Damos por seguras las 18 y 23 horas para el próximo curso y si alguien se desdice de ese acuerdo tendrá que explicarlo bien claro la sociedad.

En todo el mundo occidental se debate reducir la jornada para aumentar la motivación y con ella la productividad. En nuestro caso hablamos de reducir la jornada lectiva para poder dedicar, como hemos explicado, esas horas a una atención más individualizada y más personalizada al alumnado, algo que es imprescindible si queremos construir una escuela equitativa, inclusiva y de calidad, aspectos recogidos en la Ley Educativa.

Es el momento de que el Gobierno de Aragón reconozca como corresponde el trabajo de las y los docentes y lo plasme en hechos. Formamos los futuros talentos de Aragón y no podemos aspirar a mantener una escuela de calidad con el profesorado peor tratado de España.