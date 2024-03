Están de acuerdo

Un padre y su hijo. / Shutterstock

Un padre agobiado no es un buen padre, aunque los padres agobiados gocen de buena consideración. El agobio tiene un prestigio absurdo. Creemos que es propio de la gente responsable. Sé de lo que hablo porque he sido una persona agobiada toda la vida. Toda la vida de Dios y toda la vida del diablo. Fui un niño agobiado, un adolescente agobiado, un joven agobiado, un adulto agobiado… Mis jefes siempre me han tenido en consideración porque, cuando debía entregar un trabajo el martes, lo presentaba el lunes. Y cuando quedaba a las siete, llegaba a las seis. Ahora, con la perspectiva que dan los años, les digo a mis hijos que no se agobien. Ellos me dicen que no me agobie yo, que el agobio que veo en ellos es un reflejo del mío.

El agobio, creo, guarda alguna relación con el pánico a decepcionar a la gente, a decepcionar al mundo. Estás agobiado porque la realidad no deja de exigirte que hagas esto o lo otro, que comas saludablemente, que vayas al gimnasio y duermas ocho horas diarias. La realidad tiene una boca enorme, no para de pedir, sobre todo si tú no paras de dar. Cuando hablo de la realidad, me refiero a la realidad interna porque el que pide, en el fondo, eres tú, eres tú el que exige, tú el que tienes miedo a quedar mal, etc. Pero pones la exigencia en los otros, los otros lo notan y se provechan de ti. El horror no es tanto a decepcionar como a decepcionarte.

Pues ya es hora de que empieces a decir que no, a decirte que no, ya es hora de que empieces a decepcionarte. Decepciónate, ya verás qué gusto da decepcionarse.

-Le debes una llamada a Fulano -te urge el agobiado que llevas dentro.

-Pues que le den. Es un tipo que no me ha interesado nunca. Le devolvía las llamadas por educación.

Conviene romper con la gente que no nos interesa. La gente que no nos interesa puede llegar a sacarnos los hígados.

-No pensábamos que fueras así -te dirán cuando dejes de atender a sus demandas.

-No era así por pura cobardía -les puedes responder.

Creo que habría sido mejor padre si hubiera eliminado el agobio de nuestras relaciones. Lo hemos comentado hoy, en la comida, y mis hijos están de acuerdo.