Estoy escribiendo una historia ambientada en 1977, y he debido consultar alguna documentación. Entre esos datos, los de las primeras elecciones democráticas, que se celebraron el 15 de junio de aquel año. Las ganó UCD, holgadamente, con 165 diputados de los 350 que se ponían en juego en la Cámara Baja (hoy siguen siendo los mismos). Pero, ¿saben cuántos diputados nacionales obtuvo Esquerra Republicana de Cataluña, el partido que hoy tiene en jaque al Estado español, que anula sus presupuestos, que abre los telediarios y que tiene alfombra roja en Moncloa? Tan sólo uno, Heribert Barrera.

Aquel ridículo resultado electoral denunciaba que, a la muerte de Franco, el partido de Oriol Junqueras prácticamente no existía en Cataluña. Que no movilizaba enfervorizadas masas reclamando la independencia de su presunto país, ni disponía de sedes, proyectos, ni de otra difusión que la esporádica voz de aquel diputado del Grupo Mixto. No existía en Cataluña, a la muerte de Franco, un partido de izquierdas independentista. Por tanto, el crecimiento de ERC hasta conseguir gobernar la Generalitat y obtener los siete diputados de que en la actualidad suma en el Congreso fue muy posterior a su mínima presencia en el tardofranquismo. Esquerra, en la época moderna, es un partido que crece no en oposición a Franco, sino en pugna con Jordi Pujol por acaparar las instituciones catalanas liberadas por la Transición política.

Poco después de aquel junio de 1977, tuve la suerte de conocer a Josep Tarradellas, líder histórico de ERC. Mi padre era entonces presidente de Aragón y el político catalán estuvo varias veces en mi casa. En ninguna de aquellas conversaciones Josep Tarradellas se manifestó como independentista. Y sí, en cambio, expresó su honda preocupación por la deriva violenta que las reclamaciones y amenazas de ETA estaban cobrando en el País Vasco, donde había girado detenida visita. Tarradellas tenía una amplia visión histórica del significado profundo de la Corona de Aragón, y un enorme respeto a las instituciones históricas aragonesas. Una pena que lo apiolara Pujol (quien tampoco era independentista).

Visto todo lo cual, no puede entenderse por qué Adolfo Suárez decidió partir España en dos clases de autonomías, privilegiando a aquella Cataluña donde no había un solo indepe.

Suscríbete para seguir leyendo