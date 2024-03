El increíble equipo menguante

El Real Zaragoza atraviesa la peor crisis de su paso por la Segunda División. Lo que equivale a decir que el equipo maño se encuentra en el momento más complicado de su historia futbolística. Las etapas no se valoran por momentos sino por tendencias. Y el rumbo de los blanquillos carece de equilibrio. La inestabilidad es más peligrosa que una mala orientación. Los años que llevamos sufriendo en el infierno han tenido algunas primaveras esperanzadoras, pero también muchos inviernos desoladores. La película siempre ha terminado igual, en la misma butaca de la segunda fila, pero el guion de sensaciones ha sido muy diferente. La desolación por no ascender se ha ido intercalando con respiros de alivio tras no caer más bajo. Hasta ahora hemos salido del agujero, yendo de menos a más, escapando de las tinieblas en las últimas jornadas, como Cary Grant, con la suerte (muerte) en los talones. En cambio, esta temporada vamos de arriba hacia abajo. La comenzamos viviendo en el ático de la clasificación, hasta acomodarnos en el entresuelo tras un descenso sin fin, suave pero inseguro, con el que corremos el riesgo de terminar en el sótano del fútbol pidiendo arsénico por compasión. ¡Ay si se destinara una millonésima parte de lo que exige la Nueva Romareda, para fortalecer un nuevo Real Zaragoza!

Los grupos tienen su propia idiosincrasia y los individuos su particular psicología. El funcionamiento idóneo en cualquier colectivo humano se aproxima a la excelencia cuando el empuje personal y la activación colectiva coinciden y, por tanto, se multiplican. Pero en la medida en que se alejan dichos intereses, se inhiben y achican los responsables, y el conjunto se vuelve amorfo. Esto explica que una mala plantilla se crezca como un equipo exitoso, gracias a la simbiosis de debilidades que fortalece una mentalidad ganadora. Lo contrario hace que un buen jugador se contagie de una atmósfera grupal deprimida para ser una sombra de sí mismo y, de paso, convertir un colectivo en una pandilla.

La psicología deportiva necesita acudir a lo común para desatascar lo personal. Al mismo tiempo, la intervención individualizada es imprescindible para fortalecer al grupo. En este escenario es urgente disolver la nube negra que contamina al equipo y que dificulta la conexión de apoyo con la grada y con su propio rendimiento. Estas nebulosas, si se consolidan, se convierten en agujeros negros de entrenadores y jugadores. Cuando quema el balón, conviene agarrarse al césped (la zona) y al jugador (velocidad) para que el gol sea una causa y no una consecuencia del buen juego. El fútbol al revés puede ser una solución frente a la inoperancia. No hay tiempo de recuperar jugadores sino de afianzar líneas. La mejor forma de eliminar la presión individual es aplicar presión colectiva cerca del área rival. No importa arriesgar y recibir goles porque la solución pasa por marcarlos. La peor estrategia sería la contención, y la mejor el desbordamiento. Convertir un grupo atenazado en uno desatado depende de la libertad de movimiento en el que una cierta anarquía pudiera ser la mejor disciplina para el éxito. Si sustituimos la ansiedad personal por estimulación colectiva, repartimos esfuerzos y sumamos eficacia. Una vez que dinamitemos la nube contaminada del grupo, será más fácil que los futbolistas intervengan en el paisaje y disfruten animados con los rayos afectivos de la afición.

Las películas cambian radicalmente si las vemos desde butacas más cómodas. Como en el filme de Jack Arnol (1957), la terrorífica miniaturización de los maños, tras pasar por una nube más inactiva que radiactiva, les ha convertido en un increíble equipo menguante. En cambio, si el actual entrenador refuerza la gestión de un vestuario deprimido y rejuvenece su propuesta, el futuro y necesario ascenso a Primera de nuestro Real Zaragoza nos recordaría que Víctor Fernández es, en realidad, Brad Pitt ejerciendo de entrenador y protagonizando un caso tan curioso como el de Benjamin Button.

