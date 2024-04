Iglesia Católica S.A.

La mañana del Viernes Santo me atrapó la prolongada ceremonia del Cristo de Mena en Málaga. Sí, esa en la que los legionarios portan al Cristo de la Buena Muerte al son viril de Soy el novio de... la misma. A estas alturas del Túrmix posmoderno no me sorprenden estos paradójicos cócteles espectacularizados de subfusiles con un Crucificado que hizo de la paz y el amor su bandera (la contraria al «¡Viva la muerte!» del fundador de ese Tercio de Extranjeros). La Semana Santa española se ha convertido en otra muestra más de nuestro gusto colectivo por las fiestas y liturgias de todo tipo, donde se entreveran elementos paganos y cristianos. ¡Viva el rito! Lo que me sorprende es que 13 TV, de propiedad eclesiástica, haga este alegato militarista en conmemoración de la muerte de su fundador, ejecutado por los curas y militares de entonces. No es raro en una cadena que mezcla las películas más violentas con los biopics sacros (el sexo está vetado, claro, salvo en el maná de los anuncios). Estas contradicciones desnudan los verdaderos intereses de una Iglesia católica convertida en una empresa capitalista en España, sobre todo tras los privilegios que adquirió durante el franquismo. La enseñanza, la sanidad, los inmuebles y también los media forman parte de sus prósperos negocios. Por eso, pese al magisterio supuestamente progre de Francisco, mantienen una línea editorial entre conservadora y reaccionaria en la Cope y 13 TV, porque esa es la audiencia que los alimenta. En esto parecen más que de Jesús seguidores del villano Judas: primero los denarios, después las creencias. El día en que el actual Papa fuerce, que para eso es monarca, a la carcundia episcopal española a cambiar de rumbo me creeré su apuesta progresista y que la Iglesia priorice los asuntos espirituales sobre los mundanos. Obras son amores y no buenas razones o mala propaganda.

