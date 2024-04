La política no era esto

Los ciudadanos y los medios de comunicación estamos demasiado acostumbrados en los últimos años a comprobar cómo los plenos municipales, los parlamentos autonómicos y el Congreso de los Diputados se han convertido en lugares en los que impera el insulto, las interrupciones y las faltas de respecto. Todo vale para tratar de imponerse a un rival político cuando, en realidad, lo que se consigue es el efecto contrario, es decir, quedar en evidencia ante los potenciales votantes. Pese a ello, la historia se repite cada vez más a menudo, lo que genera una inercia tóxica en la que tanto los protagonistas de este triste espectáculo como los periodistas y la sociedad corren el riesgo de normalizar una conducta que no solo es impropia de los servidores públicos, sino que debería ser denunciable y punible.

No es preciso tirar de hemeroteca para repasar alguna de las lamentables intervenciones de las que han sido protagonistas representantes de prácticamente todos los partidos políticos. En Aragón, tenemos ejemplos muy cercanos. El último tuvo lugar el jueves en los pasillos de las Cortes, donde el vicepresidente del Gobierno de Aragón y líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, calificó de «tirano» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que dijo textualmente: «no es más que un títere de Marruecos, de los independentistas y de los proetarras de Bildu». Días atrás cargó, sin filtro, contra todas las personas vinculadas al islam, religión a la que criminalizó al vincularla «con la violencia y el maltrato a las mujeres». Nolasco, no obstante, no es el único que propaga exabruptos. También lo hacen sus señorías a diario en directo y a través de las redes sociales, que se han convertido en un lodazal en los últimos años.

El debate sobre la amnistía, la memoria democrática, los casos de presunta corrupción (fabricados o reales), la política migratoria y la cercanía de las elecciones en el País Vasco, Cataluña y en la Unión Europea (UE) han encendido el debate político nacional y las llamas comienzan a propagarse a otras instituciones autonómicas y municipales de todos los rincones del país. Y eso filtra también a la ciudadanía. Lo normal en un país democrático y civilizado sería abordar todos estos asuntos con debate y mesura, desde una perspectiva racional (y mucho menos emocional) y poniendo sobre la mesa argumentos e inteligencia y mucha menos bilis. Solo así es posible avanzar.

Resulta llamativo, en el caso de Aragón, que dos de las principales inversiones que ha recibido la comunidad en los últimos años –el macrocentro agroalimentario del Grupo Costa en Villamayor, con 3.200 empleos, y la puesta en marcha de un centro de distribución global de Inditex con 1.500 puestos de trabajo en Malpica– se vieran opacados, ese mismo día, por insultos e improperios del líder de Vox en Aragón. No perdamos la perspectiva.

