En los partidos políticos figuras como la de Koldo son muy habituales. Se pueden llamar Koldo, Andoni, Roberto o de cualquier otra forma y los hay en absolutamente todos los partidos políticos. No tienen por qué cometer delitos, pero desde luego sus comportamientos no son los más edificantes. Estos personajes tienen unas características muy específicas. Son personas con un bajo nivel de cultura y formación que en la política han encontrado unas condiciones de salario y reconocimiento a las que jamás podrían haber aspirado en otro sector. Además, cuentan con una absoluta falta de escrúpulos y serán capaces de matar a su madre para mantenerse donde están y no tener que volver al tajo. También se caracterizan, cuando ostentan algún cargo público, por su poco trabajo en el mismo. Esto seguramente es más por incapacidad que por vagancia. No se caracterizan por buscar el foco mediático, saben que no es su fuerte. Si pueden, suelen estar por detrás, entre bambalinas, ya que sus virtudes están más en las distancias cortas. Suelen ser tipos muy campechanos, alegres, de los de dar palmadas en la espalda y saludar efusivamente a todo el mundo, aunque los odien. A mi modo de ver este tipo de personajes son despreciables y sin embargo les reconozco el mérito, porque para actuar como ellos hay que valer. No todo el mundo es capaz de hacer lo que hacen.

Las razones por las que este tipo de personajes prospera en el ecosistema político son fundamentalmente tres: la primera es que aquellos puntos donde son más incapaces los inhabilitan para hacer sombra a quienes los nombran. Así, sus jefes suelen estar tranquilos de no estar potenciando a un futuro rival. La segunda es que tienen muy pocas posibilidades de trabajar fuera de la política en condiciones parecidas. Esto los hace muy leales, mientras se les pueda pagar (casi siempre en forma de puesto muy bien remunerado). Finalmente, la falta de escrúpulos los convierte en ideales para hacer cosas feas como operaciones de acoso y hostigamiento, compra de votos con promesas falsas, difusión de bulos, etc. Suelen ser los que ejecutan las marranadas habituales de la política. En ocasiones, las marranadas se les van de las manos y entran abiertamente en el delito. Aquí este tipo de personajes son un arma de doble filo. Por un lado, pueden liarla con facilidad, pero por el otro son excelentes cabezas de turco o cortafuegos llegado el momento. Desgraciadamente y a pesar de todo el progreso científico, todavía hay enfermedades que no tienen cura.

