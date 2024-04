La academia sueca no galardonará a Stephen King con el premio Nobel de Literatura porque sus libros no son lo suficientemente aburridos como para gustar a un sobrevalorado jurado, el de Estocolmo, cuyos olvidos son mucho más trascendentes que sus escasos aciertos. La lista de grandes escritores que no han obtenido el Nobel es escandalosa y, mucho me temo, lo seguirá siendo, pues todo apunta a que se verá engrosada con el nombre de King.

Por otra parte, y mirándolo por el lado bueno, el maestro del terror contemporáneo ha obtenido desde hace tiempo y con creces el mayor reconocimiento a que un autor de ficciones puede aspirar, no otro que la admiración y gratitud de millones de lectores, todos esos apasionados seguidores suyos que le leen con fervor, gracias a sus numerosas traducciones, en las principales lenguas del mundo.

Con ocasión de su 75 cumpleaños, y de los más de 50 años de carrera literaria, Libros Cúpula acaba de publicar un bello e interesante libro, titulado Stephen King y firmado por Ben Vincent, en el que se repasa toda su carrera y se incluyen datos biográficos e historias personales poco conocidas.

Stephen, nacido en 1947 en Maine, en una familia modesta cuyo padre cogió la puerta para dejar tirados a su madre, a su hermano y a él, fue un notable caso de precocidad creativa.

Desde muy niño leyó relatos de misterio –de Lovecraft y Poe, en particular–. Incluso adaptaría, novelizándola, la versión cinematográfica de Roger Corman sobre El pozo y el péndulo. En el colegio y en el instituto escribía un relato tras otro, se presentaba a premios, fundaba revistas, urdía guiones, poemas y obras de teatro con una fecundidad paralela a su progresiva calidad, pues desde el primer momento el joven King se distinguió por una prosa muy fluida, rápida y eficaz, y por una extraordinaria habilidad para imaginar y exponer efectos sobrenaturales, terroríficos, a menudo inexplicables, pero que conferían a sus cuentos un aura de inconfundible autoría.

Con Carrie y El resplandor se le abrirían, ya a finales de los setenta, las puertas de un éxito que no le ha abandonado en la literatura ni en el cine.

Ojalá siga regalándonos durante mucho tiempo nuevas y extraordinarias historias.

