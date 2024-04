Netanyahu acorralado

Netanyahu, además de un criminal de guerra sin escrúpulos, es un superviviente nato. Sin embargo, las cosas se le están torciendo y eso puede ser bueno si acaba fuera del gobierno israelí o nefasto si continúa como parece su huida hacia delante. Para contextualizar debemos decir que antes de que comenzara la masacre de Gaza, dentro de Israel se estaba produciendo un conflicto muy fuerte. El gobierno de extrema derecha quería acabar con la independencia judicial al estilo de otros países gobernados por extrema derecha nacionalista, como Turquía o Hungría.

Este conflicto dentro de Israel empezó a comienzos de 2023. Ha tenido centenares de manifestaciones llegando a superar el medio millón de manifestantes en un país habitado por menos de 10 millones. La guerra de Gaza canceló las protestas dándole a Netanyahu un balón de oxígeno, construido sobre 40.000 cadáveres palestinos. La guerra como era de suponer no iba a acabar con Hamas, pero sí con muchos muertos. A Netanyahu, que afirmó en público las bondades de financiar a Hamas, le dan igual las muertes de niños y el fortalecimiento de la organización integrista. Pero, en las últimas semanas, en Israel está empezando a haber movimiento contra el gobierno por varios flancos. Por un lado, los familiares de los secuestrados (¿por qué si hablamos de israelíes hablamos de secuestrados y si son palestinos de presos?) están pidiendo un acuerdo para que sus seres queridos sean liberados.

Al mismo tiempo los veteranos de guerra están protestando para que los ultraortodoxos no estén exentos de cumplir el servicio militar. Esto es curioso, los del tirabuzón pueden votar a favor de atacar e invadir Gaza, pero los suyos no tienen que coger un fusil y lógicamente de los más de 600 muertos del ejército israelí ninguno es ultraortodoxo. ¡Viva la guerra!, pero que vaya otro. A su vez los ultraortodoxos aliados de Netanyahu protestan para que no les obliguen a cumplir con el servicio militar porque ellos se dedican a estudiar la Torá.

Por último, en el exterior cada vez más países están apoyando la solución de dos estados y Estados Unidos últimamente está moderando, aunque muy levemente, su apoyo a Israel. Es en este contexto como mejor se entiende la voluntad de Netanyahu de escalar el conflicto para huir de sus problemas, ya sea asesinado cooperantes del Chef José Andrés, aumentando los bombardeos sobre el Líbano o haciendo estallar el consulado iraní en Siria. Ojalá Irán se modere en su legitima respuesta y Netanyahu deje pronto de causar muerte y sufrimiento en el mundo.

