Cameo literario

Me encanta salir como personaje en libros ajenos. Aunque sea tan solo un momento. Hacer un cameo, vamos, por obra y gracia de algún compañero que tiene la ocurrencia de meterme en sus escritos. Creo que mi primer cameo fue en Látex (Onagro, 2008), la trepidante novela del escritor zaragozano Míchel Suñén. Tengo mi momento de gloria, a modo de figurante cinematográfico, en el siguiente párrafo: «Quino Royo soportó con estoicismo largas cambiadas, oídos sordos, desplantes y hasta un par de plantones, uno de ellos en una cena con cuento en El Atrapamundos, cuyo animador disfrazado de gurú indio, pese a la soledad, le arrancó varias sonrisas». La novela está ambientada en Zaragoza y aparecen escenarios reales de la ciudad como el bar restaurante El Atrapamundos, que estaba situado en la calle Mefisto (el bar ya no existe, lamentablemente), y donde un servidor realizaba las cenas con cuento temáticas. Se trataba de viajar a un país a través de su gastronomía y de sus historias. La mecánica era la siguiente: me presentaba y contaba un cuento, luego sacaban un plato (todos cenábamos lo mismo), luego contaba otro cuento, sacaban otro plato, contaba otro cuento, sacaban otro plato, cuento, plato, cuento, plato... En total narraba cinco cuentos y tomábamos cinco platos (exquisitos, por cierto). Cada mes se viajaba a un destino diferente: Argentina, Marruecos, Estados Unidos, Rumanía, México, Grecia, Turquía, El Caribe, Nepal, Perú, Países Nórdicos, África Negra… Las cenas tuvieron lugar entre el año 2006 y el 2011. El momento al que hace referencia la novela se debe al cuento El gurú loco, de la cena de la India; recuerdo que para esa historia salía con una túnica blanca y con un punto rojo pintado en la frente (aprovechaba los momentos entre plato y plato para disfrazarme en el baño y maquillarme si era preciso, según el cuento que fuera a representar).

Ay, qué recuerdos.

