La contradicción es un rango de coherencia humana. Necesitamos llevar la contraria y rechazamos que nos den la razón. Porque sabemos que la razón no se regala. Se conquista y nunca toma prisioneros argumentales. Nadie nos puede donar lo que es nuestro. Exhibimos las razones, como emociones, que se miden con galones gonadales. Por eso nos ofuscamos ante la rendición incondicional de alguien que se pliega ante nuestro razonamiento. Nos identificamos con esos tontos con los que nadie quiere discutir.

Somos contreras de nacimiento y discutidores de adopción. De niños aprendemos que, ante cualquier petición, la respuesta de los padres la preside el frontispicio familiar de la negación. A partir de ahí, la jauría social desata ese salvaje contrariador que todos llevamos dentro. No me refiero a elucubraciones subjetivas que me permitan completar este artículo. Un curioso estudio de psicología social desarrollado en varios países europeos constató que más de la mitad de las personas se llevarían la contraria a sí mismas, si supieran que su propio argumento era de otro individuo. Los motivos de este comportamiento tan popular son variados. Nos molesta que alguien exprese antes que nosotros lo mismo que íbamos a proponer. Sin duda, una razón fundamental para oponernos a estos felinos de la anticipación consiste en llevar la contraria primigenia (que debe venir de primate) porque nos han ganado la mano. Luego están los exhibicionistas del morbo negacionista. Aquí tenemos desde conspiranoicos que sólo saben creer y son incapaces de conjugar el verbo conocer, hasta los motivados que se dan un subidón de adrenalina contrariando a todo y todos. Por supuesto, tenemos un perfil de sujetos a los que sencillamente les encanta fastidiar al prójimo. Por mucho que rebusquemos en pérfidas mentes o supuestos trastornos, debemos reconocer que la explicación más sencilla es la más razonable. Hay gente que disfruta discutiendo al transformar en un sudoku indescifrable cualquier conversación. Las gotas malayas de la insistencia agotan, pero las que laminan las cabezas contrariando todo lo que hacemos y decimos, son demoledoras.

La conducta de oponerse a todo puede ser un trastorno psicológico. El llamado trastorno negativista desafiante es una patología que afecta a niños y adolescentes. Se manifiesta en tres de cada cien escolares. Los enfados, discusiones y actitudes desafiantes son habituales y repetidos. La confrontación con la autoridad, sea familiar, escolar o social, es una constante en los quebraderos de cabeza de quienes son objeto de su ira. No se preocupe si su hijo o hija tienen berrinches habituales y le someten con chantajes de todo tipo. Es algo común porque los pequeños saben cómo salirse siempre con la suya. Para que el diagnóstico clínico confirme este trastorno hablamos de broncas reiteradas en semanas y meses. Una adecuada terapia familiar, la psicoterapia y el entrenamiento parental en habilidades de interacción entre padres e hijos dan buen resultado para superar este conflicto.

La manía de llevar la contraria de forma permanente se ha explicado desde la psicología a través de la teoría de la reactancia que elaboró mi colega Jack Brehm en 1966. Dice que las personas presentan sesgos a la hora de percibir el orden social y su lugar en el mismo. Por eso se resisten a seguir las normas ya que las perciben como una imposición que amenaza su libertad. En definitiva, se enorgullecen de una falsa rebeldía, sin causa ni pausa, y se jactan de ello sin tener que justificar la razón de su contrariedad. Lo hacen porque sí.

Les sonará el párrafo anterior si lo aplicamos a los comportamientos de oposición que se dieron en la pandemia, por parte de las derechas, para salvaguardar una presunta libertad que ponía a la economía por encima de la salud. La presidenta madrileña, Ayuso, se sigue sustentado en esta teoría de la reactancia para consolidar un liderazgo, de facto, entre los votantes del PP y Vox. Un discurso que le sirvió para defender la apertura de la hostelería pero también para dejar que tantos mayores murieran encerrados en sus residencias. La reactancia puede ser repugnancia.

La auténtica rebeldía tiene iniciativa, es movilizadora e impulsa cambios sociales. La reactancia, en cambio, es reaccionaria porque se opone por principio y sin final. Si usted siempre lleva la contraria, probablemente es que nunca tiene la razón. Pero si acepta todo sin cuestionarlo, su docilidad le llevará a contrariar la verdad. ¿A que está de acuerdo?

