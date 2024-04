Madres, abuelas y Generación Z

Da gusto verlas. Felices y contentas bajando las escaleras de la sede del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en Estrasburgo, blandiendo la histórica sentencia que rubrica su triunfo. Son las jubiladas de la plataforma suiza que ha logrado que se condene a Suiza por no poner freno al calentamiento global. Señoras estupendas en su madurez. Preparadas con indumentaria informal (pantalones, pañuelo a ganchillo reivindicativo al cuello, chapitas y amplias sonrisas) para hacer otra maratón y conseguir que el país más tranquilo y rico del mundo espabile y legisle medidas necesarias para vivir mejor.

1.700 mujeres, conocidas como Abuelas por el clima, han abandonado su cómodo status social de la burguesía suiza, preocupadas por las repercusiones de la crisis climática en su calidad de vida y salud, y han dado un golpe en la puerta del alto tribunal. Éste les ha dado la razón (16 votos a favor, y uno en contra). Me pregunto quién será el imbécil. Además, el fallo contra Suiza sienta un precedente histórico que se aplica a todos los países europeos. Así que al veterano paraíso fiscal para los defraudadores, el pequeño territorio neutral, le ha salido un colectivo de mujeres jubiladas protestonas que defienden los derechos de las personas mayores y alertan sobre las consecuencias de no hacer nada respecto al calentamiento global. «Porque la inacción de los gobiernos para abordar la crisis climática no solo pone en peligro el bienestar físico y mental de la población, sino también su derecho a un futuro habitable». El movimiento se inició en 2020. Entre las demandantes se encontraban más de 2.000 mujeres mayores de 65 años, y cuatro pioneras de más de 80 años. Una de ellas murió durante el proceso judicial y la ola de calor en Europa.

Años antes en Argentina (1977-1980), las Madres de Plaza de Mayo deslumbraron al mundo civilizado durante la sanguinaria dictadura de Jorge Videla, al denunciar y señalar a los responsables de los crímenes, torturas y desapariciones de sus hijos y promover su enjuiciamiento. En 1980 establecieron el jueves como día de marcha alrededor de la plaza en Buenos Aires frente a la Casa Rosada, sede del Gobierno. El pañuelo blanco que cubría sus cabezas relucía y señalaba al mismo tiempo. Se convirtieron en la organización más importante a nivel internacional en la construcción de la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos. Tres de sus fundadoras fueron secuestradas y están desaparecidas hasta el día de hoy. Pero ellas llevaron a juicio a una junta militar que organizó un plan de exterminio donde se llegó a robar los bebés de las desaparecidas para darlos en adopción a militares del aparato represor y torturador.

«Esa noche, hubo un parto. En medio de la oscuridad, un alumbramiento. Nació una historia. Muchas mujeres y padres salieron a buscar a sus hijos. Salieron del útero de su rutina habitual a enfrentar al aparato represivo más importante de la historia del país. Llevaban impresas en la piel la desesperación y el amor; y de allí les nació el coraje» (Cooperativa de Trabajo La Vaca). Así comenzó una búsqueda incansable.

En 2003 la Generación Z también movilizó las conciencias, como la adolescente sueca Greta Thunberg que con solo 15 años se convirtió en activista medioambiental y creó el movimiento Viernes por el futuro. Ellas empujan y la sociedad se mueve.

Suscríbete para seguir leyendo