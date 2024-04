Definiciones a la carta

Desde que apareció en escena el término y concepto «posverdad» parece que todo está permitido y que todo cuenta con una presunción de verosimilitud. El rechazo a la autoridad, irracional e injustificadamente identificada con despotismo, es de tal magnitud que la confusión se extiende a todos los órdenes y niveles. Nuestra tendencia a movernos de forma pendular, sin matices ni medida, nos ha llevado a concebir y difundir un modo de entender la vida en sociedad en que la ausencia de referencias comunes sólo puede verse compensada por la multiplicación ad infinitum de referencias. Sólo vale el «todo vale», desde el mundo de la moda al de la política ése parece ser el único refrendo admitido. En esas condiciones no es extraño que esta semana uno de los candidatos al gobierno vasco haya definido a ETA como un grupo armado, alejando el calificativo de terrorista como modo de definir a tan sangrienta banda. Algunos de sus acólitos lo maquillan e incluso defienden argumentando que la apelación a dicha banda en el momento actual sólo se explica por motivos electoralistas por parte de aquellos otros partidos políticos carentes de soluciones a los problemas de los ciudadanos como la salud y la vivienda. Y digo yo: ¿qué tendrá que ver lo uno con lo otro? Si asesinar a 853 personas, herir a varios miles, secuestrar y extorsionar a muchos cientos y provocar dolor irreparable e incuantificable a miles, como medio de presión para lograr sus objetivos soberanistas y territoriales –por ceñirnos a su actividad entre 1968 y 2010–, no es obra de un grupo terrorista ¿a qué se dedica entonces un grupo terrorista?, ¿qué más ha de hacer un grupo organizado de personas para ser calificado como terrorista? Si ello ha podido sostenerse es porque no se admite más definición de terrorismo que la propia, acorde, claro está, con los propios intereses, deslegitimando la que provenga del considerado antes enemigo, quizás hoy sólo rival. Sin embargo, la comunicación y el entendimiento únicamente son posibles si se comparten ciertas premisas, conceptos y valores mínimos, pues en su ausencia, como mucho, podrá hablarse de coexistencia, pero nunca de convivencia. En todo caso, no parece que ello sea motivo de preocupación para quienes sostienen la tesis antes citada, más bien todo lo contrario. Ni que decir tiene que la práctica cada vez más extendida de suministrar definiciones a la carta se tiene como algo no sólo inane sino como un verdadero ejercicio de libertad y democracia digno de encomio. Y no, no todo es susceptible de ser tratado de forma democrática, los hechos, las verdades no pueden, ni deben someterse a votación. Los trabajados intentos de rehacer los relatos históricos, sea de lo ocurrido hace poco, sea de lo muy lejano remodelando, redefiniendo y acomodando la realidad pasada a lo que mejor convenga a la ideas e ideología que se defiende también tiene nombre. Se le llama mentir y manipular con el inconfesado propósito de engañar a quienes no pueden recordar o todavía no existían cuando ocurrieron tan infames actos. A estas alturas ya nadie cree en esas frases grandilocuentes abundantes en las películas malas que vienen a decir que la verdad siempre triunfa. No, no es así o al menos yo no lo creo y precisamente por eso y por no dejarla sola ante el peligro me he decidido a escribir hoy esto.

