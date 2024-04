23 de abril, ¡Viva Aragón!

Nuestro Estatuto de Autonomía, vigente desde 2007 pero ya desde 1978 cuando así lo aprobó la Diputación General de Aragón, consagra en su artículo 3 que el día de Aragón es el 23 de abril. Como ante cualquier otro acontecimiento la celebración de esta efeméride, sin necesidad de tener que remontarnos a rememorar momentos gloriosos de la Edad Media (aunque sería bueno y necesario conocer), debe servirnos para conmemorar el esplendoroso pasado de la comunidad política y social de la que somos herederos y deudores por igual pero también, y sin duda más importante, para aunar personas e ideas que sumen a la construcción de un proyecto común que nos depare un mejor presente y futuro.

Que Aragón ha experimentado una evolución económica y social magnífica en estos más de 40 años de autogobierno es algo incontestable y así lo muestran todos los indicadores. Y desde luego debemos celebrarlo, felicitando cómo no a todos aquellos que contribuyeron a ello. ¡Cómo no hacerlo!

Otros artículos de Jorge Latre Galicia FIRMA INVITADA Pantaneros del siglo XXI

Pero que no ha sido todo lo que hubiera podido y debido ser, también. Y para reivindicar y exigir, desde una posición crítica, también debe servir la celebración de nuestro día. Sin invocar victimismo alguno, pero tampoco mirando hacia otro lado. La sangría demográfica, traducida en un menor crecimiento poblacional en términos comparativos con territorios vecinos refleja nuestro menor atractivo para ser receptores de personas nacidas y venidas de otros lugares. Y la salida de nuestros jóvenes, necesaria pero deseable siempre con billete de vuelta, hace que perdamos nuestro mayor activo y principal capital y, por ende, que lastre la mayor de nuestras palancas de crecimiento haciendo, de un modo inevitable, que se limite nuestra voz y por extensión nuestro poder de decisión en los círculos de poder sobre aquellas cuestiones nucleares sobre las que construir nuestro desarrollo.

Esa falta de capacidad de influencia que, por otro lado y sin caer en el derrotismo y en la apatía, debe ser suplida con persistencia, pero también con inteligencia y criterio, con apostar de una manera decidida por estar y participar de un modo protagonista en los centros de decisión. Y para ello la confluencia de todos en un proyecto común se torna indispensable. Con serlo, pero también con parecerlo y enseñarlo, ejercerlo.

Lograr hacer de todo el territorio, y no solamente de la capital ni del resto de capitales de provincia, el lugar idóneo en el que construir los diferentes proyectos vitales, extendiendo las oportunidades laborales de calidad que afloran a orillas del Ebro a las diferentes cabeceras de comarca, construyendo a partir de las mismas una verdadera vertebración territorial que limite la constante succión del capital humano debe convertirse en objetivo prioritario. Haciéndolas atractivas desde el punto de vista profesional, habitacional y educacional, pero también en el ámbito socio- cultural. Solo de este modo podemos plantearnos retos adicionales, como la retención de las personas y atender la demanda de perfiles adecuados que sujeten las múltiples iniciativas empresariales previstas (el problema no radica en la falta de trabajo sino en la falta de trabajo de calidad que sea atractiva para los perfiles demandados) o la existencia de una sanidad (preferentemente de calidad) con independencia del lugar de residencia (sirva de ejemplo que ningún mir ha querido optar por el momento a ser Médico de Familia y Comunitaria en Barbastro y Calatayud, cuando sí que se han cubierto en el Sector Zaragoza y Huesca o las continuas y recurrentes vacantes sin cubrir en los Hospitales de Barbastro, Calatayud, etc.).

Y para todo ello qué mejor que tomar prestado y construir sobre esa hermosa expresión pronunciada por uno de nuestros convecinos más ilustres (sino el mayor de las últimas décadas): dignificar la condición de ser aragonés en todas las partes del territorio. Y eso, siendo deber de todos, lo es en especial de nuestras administraciones.

¡Feliz día de San Jorge, feliz día de Aragón!

Suscríbete para seguir leyendo