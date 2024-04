Wilson y Roosevelt

Los EEUU son un país extraordinario, maravilloso en lo bueno y muy antipático en lo malo, que suele ser más. En este año habrá en noviembre elecciones presidenciales y el bombardeo de noticias relacionadas con esos comicios será difícil de asimilar. Pensando en los dos candidatos, Biden y Trump, que repetirían, me he ido hacia otros dos presidentes que también estuvieron más de un mandato y que, para mí, están en la lista de los mejores. En tiempos de guerra, como los que estamos viviendo, creo que no es ocioso recordar a los dos presidentes norteamericanos que decidieron participar en las dos guerras mundiales.

Woodrow Wilson gobernó de 1913 a 1921. En tiempos en los que se podía reelegir a un presidente más de dos mandatos quiso optar a un tercero, pero una grave crisis de salud se lo impidió. Militó en el Partido Demócrata y sus políticas suelen ser calificadas de progresistas, aunque hoy no sea recordado por ellas ya que la decisión de entrar junto a los aliados en la Gran Guerra oscureció todo lo demás. Cuando el asesinato del archiduque Francisco Fernando condujo a Europa a una confrontación que muchos llevaban años deseando, Wilson ya era presidente. Con prudencia mantuvo los primeros años una cierta neutralidad y fueron las provocaciones alemanas las que le empujaron a participar en los combates. Nunca es un único hecho el que lleva a una persona a tomar una decisión tan grave, pero se tiene por cierto que el episodio del ataque de un submarino alemán al buque Lusitania el 7 de mayo de 1915 fue el que empujó al prudente Wilson a cambiar de opinión a la par que lo hacían muchos norteamericanos. Un telegrama alemán, en enero de 1917, dirigido al gobierno mexicano invitándoles a declarar la guerra a los EEUU, fue la gota que colmó el vaso para que el presidente decidiese, el 6 de abril de 1917, embarcar a sus compatriotas en una guerra muy lejana de sus tierras. Los 60.000 muertos americanos contribuyeron decisivamente a la victoria de la entente aliada y, por tanto, a la derrota de Alemania y coaligados. Su voluntad pacifista le llevó a querer liderar un movimiento mundial que pudiese poner las bases de un futuro en paz para todos. Plasmó su idea en un famoso discurso el 8 de enero de 1918 que conocemos hoy como el de los «catorce puntos» y que finalmente cristalizó en el Tratado de Versalles con la creación de la Sociedad de Naciones, antecedente de la actual ONU. Invito a todos los que lean estas líneas a acercarse al maravilloso libro Momentos estelares de la humanidad, de Stefan Zweig, donde se narran de forma magistral los intentos, fracasados, de este presidente para lograr sentar unas bases duraderas de paz en el mundo. Quienes me hagan caso me lo agradecerán eternamente.

Franklin Delano Roosevelt fue presidente de 1933 a 1945. Lo eligieron cuatro veces y de no ser por una enfermedad que lo llevó a la muerte podría haberlo sido muchos años más ya que entonces aún no había limitación en el número de mandatos. Solo por este hecho deberíamos considerarlo uno de los mejores, si no el mejor, de los presidentes estadounidenses. Cuando el 1 de septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial hizo como Wilson en la primera, mantener a los EEUU como neutral. Tras el bombardeo de Pearl Harbour, el 7 de diciembre de 1941, implicó a su país en el conflicto y su participación resultó, como en la primera, decisiva en la victoria aliada. El número de muertos americanos en esta segunda se estima en 300.000. La creación de la ONU, en sustitución de la Sociedad de Naciones, fue una iniciativa suya y él la bautizó con ese nombre, aunque no pudo ver culminado este proyecto por su fallecimiento. También debemos destacar de su proyección política el que por primera vez en la historia de los EEUU la esposa del presidente, Eleanore, tuviese un importante papel público, especialmente en la defensa de los derechos de las mujeres.

Pensar hoy, en un contexto internacional muy complicado, en estos dos presidentes nos lleva a hacerlo en los actuales candidatos. Ojalá no tengan que llegar a plantearse una decisión tan drástica como la que tomaron sus predecesores. Lo que sí parece claro, para mí, es que Biden sí lo haría, pero es más que dudoso que lo hiciese Trump.

¿Estoy afirmando que va a haber una tercera guerra mundial? No. Y para contestar con esta rotundidad me baso en un hecho: hoy hay un número no despreciable de países con bombas atómicas, lo que en 1914 y 1939 no ocurría. Una guerra de dimensiones mundiales nos llevaría a un grado de destrucción inimaginable. Lo que sí hay hoy es dirigentes peligrosos que deberíamos vigilar atentamente.

