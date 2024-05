Canal Roya: Parque Natural

Hace aproximadamente un año que tuvo lugar la gran manifestación en defensa de Canal Roya en las calles de Zaragoza. Me atrevo a afirmar que la tozudez y los errores de Lambán con este tema fueron una de las causas de la derrota socialista en las elecciones de mayo del pasado año. Ahí está el batacazo que se dio en la provincia de Huesca donde además perdió la Diputación Provincial. Aquella movilización (no solo la manifestación de Zaragoza) consiguió parar el absurdo proyecto de unión de estaciones de esquí que costaba una millonada (de dinero público) y ampliaba la superficie esquiable exactamente en cero metros cuadrados. Además, por el camino destrozaba un precioso valle virgen del Pirineo aragonés. El movimiento social que defiende Canal Roya no paró tras esa significativa victoria. Ha continuado sus reivindicaciones con diferentes acciones, entre las que cabe destacar el gran concierto que se celebró el pasado febrero en la Sala Multiusos, donde colgaron el cartel de no hay billetes. También hay que destacar la marcha a pie con salida en Huesca y que justamente hoy arriba a Canal Roya tras recorrer a pie durante una semana más de 200 kilómetros.

La razón fundamental de estas acciones reivindicativas es conseguir que el valle de Canal Roya y Anayet sean declarados Parque Natural. Esta figura de protección tendría dos efectos muy positivos. El primero es que aseguraría que en un futuro nadie pueda desempolvar el pelotazo de la unión de estaciones, garantizando así que el valle se preserva. El segundo es que las figuras de protección ambiental ayudan a dar conocer y a poner en valor un determinado lugar. El Parque Nacional de Ordesa sería el ejemplo paradigmático, pero también el Parque Natural del Posets-Maladeta.

Hay quien pensará que todo esto del parque natural es una barrila de ecologistas pesados. Sin embargo, es algo que también tiene un profundo fundamento económico. Cada vez hay menos espacios naturales bellos preservados. Fíjense en lo destrozado que está nuestro litoral Mediterráneo. Esto tiene bastante relación con el turismo low cost que allí se da. Sin embargo, cuanto más contaminado está el Mar Menor, más valor tiene la belleza preservada de la Costa Brava y Cadaqués. Valor, que se manifiesta en que, allí, el turismo no es precisamente low cost. Miremos al Mediterráneo y elijamos Cadaqués o Mar Menor. Miremos a Canal Roya y elijamos Parque Natural o unión de estaciones.

