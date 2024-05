Votar para pactar

Los catalanes elegirán hoy a sus representantes en el Parlament de Cataluña, que a partir de mañana mismo tendrán la tarea ya no de movilizar a sus respectivos electorados sino de llegar a acuerdos con quienes representan a diversas sensibilidades, ideologías, sentimientos y prioridades. Una tarea que requerirá más responsabilidad y flexibilidad que emocionalidad y proclamas irreversibles, vista la difícil aritmética que prevén los sondeos. Difícil, pero representativa de la compleja y plural realidad de Cataluña.

Cómo de complejo será este mapa dependerá de la decisión final de un contingente de votantes indecisos que, dicen los sondeos, es más numeroso que nunca. De hasta el 40% según el CIS. También de la participación, que fácilmente será superior al 51% de unas elecciones de 2021 condicionadas por la pandemia e inferior al 79% que se alcanzó tras el clímax del procés en 2017. Cuanto mayor sea la participación, más real será esa imagen del país que nos ofrecerá la Cámara, y menos condicionada por los sectores del electorado más hipermovilizados, irritados o excitados ante expectativas generadas con falsos atajos a situaciones complejas .

La campaña electoral ha oscilado entre lo emocional y lo racional. Han estado más presentes que nunca (por lo menos, más presentes que en cualquier comicio desde que echó a andar la lógica del procés) los debates sobre asuntos como las respuestas necesarias ante la sequía, la insatisfacción con las prestaciones del sistema sanitario y educativo, la carestía de la vivienda, la financiación, el futuro de la lengua o el modelo de desarrollo encarnado en proyectos con capacidad de descarrilar presupuestos y condicionar mayorías de gobierno como el Hard Rock o el aeropuerto de El Prat. Pero también ha quedado fuertemente condicionada –y los sondeos, y la evolución de estos, así lo confirman– por los cinco días de suspense creados por el presidente Pedro Sánchez en sus primeros días y por el anuncio diario de su regreso (amnistía mediante, se supone) del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Ha estado ausente en cambio de este debate la explicación realista de las estrategias posibles de pactos a partir de este lunes. No el señalamiento de los potenciales acuerdos del contrincante electoral, como argumento para descalificarlo, o las líneas rojas a no superar, que en esta ocasión se han marcado más bien frente a las opciones que se desmarcan de los consensos mínimos que entre dos bloques estancos separados por el foso del proyecto inviable de la independencia inmediata. Sí, en cambio, se ha evitado ante el elector explicitar los pactos que cada uno está dispuesto a asumir en función de los resultados electorales. Es comprensible, perfectamente lógico desde la perspectiva de las estrategias electorales, y de la experiencia acumulada de acuerdos previamente inimaginables hasta que los resultados electorales los han hecho posibles. Pero el votante deberá elegir hoy ya no llevado por las emociones, sino con la responsabilidad de decidir quién, y con quién, tomará decisiones clave para el futuro del país. Y eso es tanto como decir quién estará más dispuesto, y más en disposición, de asumir los acuerdos necesarios para asumir esa responsabilidad.

