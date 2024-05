Zaragoza adelanta por la derecha

Zaragoza puede presumir de tener unos excelentes técnicos de movilidad, personas experimentadas que sienten y padecen por la ciudad para la que trabajan. Funcionarios que cobran por su capacidad y no por la confianza de los políticos que les ponen en puestos de decisión. Y se podría decir que son unos visionarios por cuenta ajena capaces de idear una movilidad y la contraria como sastres que hacen trajes a medida del concejal o la alcaldía de turno. Incluso de llevar a cabo lo que más necesita la ciudad y no lo que se les exige sin que el que manda se dé cuenta. Siempre se ha dicho que cualquier cambio en la movilidad siempre conlleva unos inicios de críticas y sufrimiento y toda una vida de normalidad y resultados incontestables. Esto sirve igual sirve para un tranvía que cruce la ciudad de norte a sur que para reducir el número de carriles en una calle muy transitada: dos o tres días de enfados y quejas y muchos años de mejoría en la reducción de coches por el centro.

Sirva como ejemplo la plaza Paraíso: ¿alguien se acuerda de la hecatombe que auguraban quienes la conocían cuando soportaba más de 90.000 coches diarios? Se iba a acabar el mundo cuando se diseñó el trazado actual. Ahora ya no es el kilómetro cero que era. Ya no hay que rodearla para ir a pie desde Gran Vía a la plaza Aragón. Incluso pasan bicis y patinetes en un carril bici. Y deja espacio hasta para plantar un árbol gigantesco cada Navidad. Todo eso era antes patrimonio irrenunciable de los coches. Esos funcionarios pensaron que si se construía el tercer cinturón ya no haría falta pasar por este cruce de caminos. Que si se reducían los carriles quizá al tercer día muchos vehículos cogerían otros itinerarios. O que quizá no era tan mala idea dejar la Gran Vía con un solo carril por sentido. ¿Se acuerdan de todos los males que se decía que iba a traer semejante afrenta?

¿Alguien se acuerda hoy de la hecatombe que auguraban en la plaza Paraíso actual quienes la conocieron con más de 90.000 coches diarios?

También dio mucho de sí el debate sobre la intervención en el Coso alto, esa calle que conectaba la plaza España con Conde Aranda y César Augusto que era un hervidero de coches cada mañana. Meter el tranvía por ahí, igualar la rasante con la acera y expulsar a los coches, se decía que iba a provocar infinidad de atropellos de peatones, muertes en cascada a manos de un nuevo medio de transporte llamado a revolucionar la movilidad en el centro de Zaragoza. No recuerdo que haya habido en 11 años ni un solo atropello en esa zona. El tiempo dio la razón a aquellos visionarios y arrolló a quienes ponían palos en sus ruedas. En este caso era el PP, pero es que la derecha nunca ha tenido especial cariño por el tranvía en Zaragoza, quizá porque ese proyecto no era suyo.

Tampoco les llamó mucho eso de mimar la bicicleta como medio de transporte. Preferían ver un paseo Independencia repleto de carriles para los coches que solo con uno y con bicicletas en la calzada. Las bicis molestaban cuando eran un ‘boom’ y el ayuntamiento solo cometió un error, probablemente porque la idea venía de los políticos y no de los técnicos: pensó que la batalla era más fácil de ganar en la acera que sobre el asfalto. Se llegó a pintar un carril bici en esa acera de Independencia y entonces se convirtió en una amenaza pública. Intentaron regular la convivencia entre peatones y ciclistas para no molestar al coche privado, aunque decían que se hacía por la seguridad de los ciclistas, y se forzó una ordenanza que superaba con creces la norma estatal. Pagaron caro ser pioneros. Un particular llevó esa normativa al juzgado y acabó tumbándola en un varapalo sin precedentes.

Cuando se decidió que por el Coso alto, que era un hervidero de coches, solo pasara el tranvía se dijo que iba a provocar infinidad de atropellos a peatones

Nunca he creído eso de que hay una movilidad de izquierdas y otra de derechas. Y que si la había solo estaba en la mente de unos pocos. Que son esos técnicos, si son buenos, los que deben marcar el camino a seguir. Que si la bicicleta pública es un buen servicio, lo que hay que hacer es potenciarla o darle una vuelta de tuerca para mejorarla, no desmantelarla. Salvo que pienses, como Vox, que un ciclista contamina más que un peatón y pongas a derrapar a todas tus neuronas. O que si la ‘cota cero’ es un modelo que funciona, exportarlo a más calles. ¿Se acuerdan el lío que hubo entre el PP y ZeC por la primera que se hizo en la calle Don Jaime?

Ahora que gobierna el PP, que siempre ha sido experto en indicar cuáles eran los caminos equivocados pero no el correcto, le toca convencer de que también se puede adelantar al resto por la derecha, pero parece que va con el freno de mano echado. Si lo más novedoso que se les ocurre es obligar a los ciclistas y conductores de patinetes a contratar un seguro, Zaragoza tiene un problema. ¿Y si pensamos en resolver el eje este-oeste de alta capacidad, ya sea en tranvía, tranbús o en transatlántico? Seguro que esos mismo técnicos municipales, visionarios que ahora trabajan para su gobierno, tienen una idea clara de cómo resolverlo. ¿Y si les preguntan y hacen lo que ellos digan, aunque no les guste lo que respondan?

Suscríbete para seguir leyendo