Elecciones en Cataluña: ganar y gobernar

Este 12 de mayo de 2024 se celebraron las elecciones en Cataluña adelantadas por Aragonès tras no poder aprobar los presupuestos. Está claro quién ha ganado, pero no está tan claro quién va a gobernar. La información habida y la que está por venir es abundante y fomenta la repetición de argumentos. Por mi parte, voy a intentar una perspectiva más propositiva y espero que menos repetitiva.

La sociedad catalana demostró su madurez y votó un auténtico cambio de ciclo: pasar página tras diez años de excesiva y exclusiva liturgia independentista y finalizar el procés. Ahora son los partidos y los políticos los que deben traducir con negociaciones y pactos esa voluntad popular. Cualquier otra maniobra, incluyendo la repetición electoral, será castigada electoralmente por esa misma voluntad popular. Es muy significativo que la ANC (independentismo irredento) propicie la repetición electoral.

Se abre un gran abanico de posibilidades en un parlamento muy fragmentado y sin ninguna mayoría absoluta por parte de ningún partido en solitario. Lo que sí está claro es que ha habido un claro ganador, y no solo en votos y escaños, sino también en posibilidades para liderar un pacto de investidura lógica para la elección del presidente del govern. Parece que lo más lógico sería o un gobierno tripartito PSC-ERC-Comunes o investidura de Illa (PSC) con los votos de PSC-ERC-Comunes y gobierno de Illa en solitario. O gobierna Illa o hay repetición de elecciones. No parece que haya más alternativas.

Según la normativa catalana, antes del 10 de junio debe elegirse el Parlamento y, posteriormente, comienza el calendario de la investidura para la elección del presidente. Por lo que las elecciones europeas del 9 de junio se realizarán antes de finalizar los acuerdos de investidura. Esto libera a los partidos de los condicionamientos electorales en la campaña europea.

¿Quién es Illa, el posible presidente catalán? Es evidente que solo puedo hablar por la información de los medios sobre él. Pues bien, parece una persona tranquila, responsable y dialogante. Así lo reflejó en su experiencia como ministro de Sanidad durante la pandemia y, posteriormente, como jefe de la oposición en el Parlamento catalán. Su personalidad nada estridente y su tono sereno en palabras y gestos, sería algo muy conveniente para que Cataluña vuelva a ser esa región pujante en economía, ciencia y cultura que habitualmente ha sido. Y, sobre todo, va a garantizar una gestión de la realidad, cosa que desde hace muchos años no existe en Cataluña. La gente de Cataluña ha entendido mayoritariamente que la independencia, además de ser una tontería, es inviable. El Estado español tiene mecanismos de sobra, como lo ha demostrado, para imposibilitar la secesión, que ni es conveniente para Cataluña ni para España. Parece que los vascos ya lo han entendido, al menos de momento. Bienestar frente a bronca permanente.

¿Quién es Puigdemont? Por lo que ha demostrado en su nula gestión pública como presidente y su posterior andadura como delincuente europeo, es un iluminado peligroso y tendente al caudillismo. Con Puigdemont la ruina está garantizada. Una vez que ha conseguido su amnistía al módico precio de sus siete votos del Congreso, está constantemente amenazando con su retirada del pacto que hizo posible el cambalache. Tras las elecciones tiene la desfachatez de decir que se piensa presentar a la investidura para retomar el caudillaje de su época anterior y que tan caro le salió a Cataluña. Puigdemont o el independentismo estéril.

También un recadito para Comunes Sumar. Bien está que auspicien un gobierno de izquierdas, pero ello no exige su presencia en ese gobierno. Con solo seis escaños, y en claro descenso, no están en condiciones de exigir sino de ayudar. Además, no creo que políticamente sea conveniente para ellos, pues lo que primero tienen que hacer es vertebrar una verdadera estructura política de frente amplio a la izquierda del PSOE. Otra cosa es que convenga a algunos individuos personalmente. Pero esa es otra historia.

Y ERC, ¿qué papel debe jugar? Pienso que Aragonès tiene razón cuando dice que su sitio está en la oposición. Y también tiene razón en retirarse de la política, pues ha demostrado su ineficiencia como gestor. Su retirada constituye su mejor gesto político. Sin embargo, ERC tiene un deber moral y político en apoyar una investidura progresista como es la de Illa. ERC es un viejo partido republicano y de izquierdas, con suficiente tradición como para saber afrontar momentos difíciles y esperar otros mejores. No se me ocurre pensar que fuerce una repetición electoral, pues sería su ruina política. ERC siempre ha sabido armonizar su ensueño soberanista con la paciencia histórica.

El resto de figurantes en esta obra, son personajes secundarios que cuentan poco.

